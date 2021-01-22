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В МИД оценили указание Байдена разобраться со "связями" России с талибами
В МИД оценили указание Байдена разобраться со "связями" России с талибами
Попытки администрации Джо Байдена найти "связи" Москвы и талибов не будут успешными, доказательств этому нет, если такое разбирательство будет честным, то... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T12:11
2021-01-22T12:33
россия
замир кабулов
алексей навальный
министерство обороны сша
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сша
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Попытки администрации Джо Байдена найти "связи" Москвы и талибов не будут успешными, доказательств этому нет, если такое разбирательство будет честным, то американская сторона поймет, что занимается глупостями, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент Байден дал указание разведсообществу рассмотреть истории с "российскими хакерами", российским блогером Алексеем Навальным и "наградами" со стороны Москвы за убитых солдат США в Афганистане."Почему (эта тема вновь стала актуальной - ред.) я не знаю, это всегда поиск блох, когда и разведка, и Пентагон уже делали заявления", - заявил Кабулов.По его словам, попытки найти доказательства подобной "связи" "успешными не будут"."Только могут придумать, потому что такой фактуры не существует в природе. Пожалуйста, если есть желание у новой администрации глубоко разобраться, это можно только приветствовать. Мы-то в себе уверены, поэтому если разбирательство будет честным, то они поймут, что занимаются глупостями", - отметил высокопоставленный российский дипломат.
https://ria.ru/20200915/taliby-1577241097.html
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россия, замир кабулов, алексей навальный, министерство обороны сша, джо байден, афганистан, сша, в мире

В МИД оценили указание Байдена разобраться со "связями" России с талибами

12:11 22.01.2021 (обновлено: 12:33 22.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСпецпредставитель президента РФ в Афганистане, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов
Спецпредставитель президента РФ в Афганистане, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Попытки администрации Джо Байдена найти "связи" Москвы и талибов не будут успешными, доказательств этому нет, если такое разбирательство будет честным, то американская сторона поймет, что занимается глупостями, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент Байден дал указание разведсообществу рассмотреть истории с "российскими хакерами", российским блогером Алексеем Навальным и "наградами" со стороны Москвы за убитых солдат США в Афганистане.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября 2020, 05:31
В Пентагоне признали, что не видели свидетельств "сговора" РФ с талибами
"Почему (эта тема вновь стала актуальной - ред.) я не знаю, это всегда поиск блох, когда и разведка, и Пентагон уже делали заявления", - заявил Кабулов.
По его словам, попытки найти доказательства подобной "связи" "успешными не будут".
"Только могут придумать, потому что такой фактуры не существует в природе. Пожалуйста, если есть желание у новой администрации глубоко разобраться, это можно только приветствовать. Мы-то в себе уверены, поэтому если разбирательство будет честным, то они поймут, что занимаются глупостями", - отметил высокопоставленный российский дипломат.
Госсекретарь США Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 13.08.2020
13 августа 2020, 02:34
Помпео пригрозил России из-за возможного сговора с талибами
 
РоссияЗамир КабуловАлексей НавальныйМинистерство обороны СШАДжо БайденАфганистанСШАВ мире
 
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