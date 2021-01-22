https://ria.ru/20210122/taliby-1594134610.html

В МИД оценили указание Байдена разобраться со "связями" России с талибами

В МИД оценили указание Байдена разобраться со "связями" России с талибами

Попытки администрации Джо Байдена найти "связи" Москвы и талибов не будут успешными, доказательств этому нет, если такое разбирательство будет честным, то... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T12:11

2021-01-22T12:11

2021-01-22T12:33

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замир кабулов

алексей навальный

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Попытки администрации Джо Байдена найти "связи" Москвы и талибов не будут успешными, доказательств этому нет, если такое разбирательство будет честным, то американская сторона поймет, что занимается глупостями, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент Байден дал указание разведсообществу рассмотреть истории с "российскими хакерами", российским блогером Алексеем Навальным и "наградами" со стороны Москвы за убитых солдат США в Афганистане."Почему (эта тема вновь стала актуальной - ред.) я не знаю, это всегда поиск блох, когда и разведка, и Пентагон уже делали заявления", - заявил Кабулов.По его словам, попытки найти доказательства подобной "связи" "успешными не будут"."Только могут придумать, потому что такой фактуры не существует в природе. Пожалуйста, если есть желание у новой администрации глубоко разобраться, это можно только приветствовать. Мы-то в себе уверены, поэтому если разбирательство будет честным, то они поймут, что занимаются глупостями", - отметил высокопоставленный российский дипломат.

https://ria.ru/20200915/taliby-1577241097.html

https://ria.ru/20200813/1575719998.html

россия

афганистан

сша

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россия, замир кабулов, алексей навальный, министерство обороны сша, джо байден, афганистан, сша, в мире