В МИД оценили указание Байдена разобраться со "связями" России с талибами
12:11 22.01.2021 (обновлено: 12:33 22.01.2021)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСпецпредставитель президента РФ в Афганистане, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Попытки администрации Джо Байдена найти "связи" Москвы и талибов не будут успешными, доказательств этому нет, если такое разбирательство будет честным, то американская сторона поймет, что занимается глупостями, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент Байден дал указание разведсообществу рассмотреть истории с "российскими хакерами", российским блогером Алексеем Навальным и "наградами" со стороны Москвы за убитых солдат США в Афганистане.
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"Почему (эта тема вновь стала актуальной - ред.) я не знаю, это всегда поиск блох, когда и разведка, и Пентагон уже делали заявления", - заявил Кабулов.
По его словам, попытки найти доказательства подобной "связи" "успешными не будут".
"Только могут придумать, потому что такой фактуры не существует в природе. Пожалуйста, если есть желание у новой администрации глубоко разобраться, это можно только приветствовать. Мы-то в себе уверены, поэтому если разбирательство будет честным, то они поймут, что занимаются глупостями", - отметил высокопоставленный российский дипломат.
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