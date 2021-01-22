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Защита ходатайствует о рассмотрении дела Быкова судом присяжных
Защита ходатайствует о рассмотрении дела Быкова судом присяжных
Защита красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова подала ходатайство о рассмотрении судом присяжных уголовного дела в отношении Быкова об организации... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T10:23
2021-01-22T10:23
анатолий быков
александр наумов
следственный комитет россии (ск рф)
свердловский район
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 22 янв - РИА Новости. Защита красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова подала ходатайство о рассмотрении судом присяжных уголовного дела в отношении Быкова об организации убийства двух человек в 1994 году.Ранее СК РФ сообщил, что расследование дела завершено, оно передано в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления дела в суд."Мы подали ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных", - сказал РИА Новости адвокат бизнесмена Алексей Прохоров.По версии следствия, в первой половине 1994 года у 23-летнего члена возглавляемой Быковым группировки Александра Наумова произошел с ним конфликт из-за несправедливого, по мнению Наумова, распределения доходов.Спустя некоторое время перед автомобилем, в котором ехал Быков, произошел взрыв. Как полагает следствие, бизнесмен предположил, что это сделали Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить. Отмечается, что совершение преступления он поручил своему хорошему знакомому Владимиру Татаренкову и членам возглавляемой им банды Сергею Бакурову и Владимиру Чучкову. Некоторое время исполнители следили за жертвами, и 24 июля 1994 года, когда Наумов и Войтенко на автомобиле двигались по территории Свердловского района краевого центра, Бакуров и Чучков расстреляли их из автомата и пистолета.Подчеркивается, что ранее следователям удалось привлечь к уголовной ответственности Бакурова, который приговорен к пожизненному лишению свободы, и Чучкова, которому заочно предъявлено обвинение, он находится в розыске. Также следователям удалось доказать вину одного из организаторов убийства Татаренкова, который был приговорен к 13 годам лишения свободы и уже отбыл наказание за это преступление.Добавляется, что следствием, в частности были получены показания Татаренкова и Бакурова о том, что одним из организаторов двойного убийства является Анатолий Быков.Как добавили в СК, в ходе следствия обвиняемый Быков вину не признал и в содеянном не раскаялся. Проведение следственных действий по делу было завершено в сентябре 2020 года, и с того момента до 25 декабря 2020 года Быков и его защитники знакомились с материалами уголовного дела, содержащимися в 19 томах.
https://ria.ru/20210121/rassledovanie-1593981208.html
https://ria.ru/20201124/kriminal-1586049887.html
https://ria.ru/20201029/bykov-1582063177.html
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анатолий быков, александр наумов, следственный комитет россии (ск рф), свердловский район, происшествия

Защита ходатайствует о рассмотрении дела Быкова судом присяжных

10:23 22.01.2021
 
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкБизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время избрания меры пресечения в Красноярске. Стоп-кадр видео
Бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время избрания меры пресечения в Красноярске. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / СК РФ
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КРАСНОЯРСК, 22 янв - РИА Новости. Защита красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова подала ходатайство о рассмотрении судом присяжных уголовного дела в отношении Быкова об организации убийства двух человек в 1994 году.
Ранее СК РФ сообщил, что расследование дела завершено, оно передано в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления дела в суд.
Бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время избрания меры пресечения в Красноярске. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 12:24
В Красноярске завершили расследование дела бизнесмена Быкова
"Мы подали ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных", - сказал РИА Новости адвокат бизнесмена Алексей Прохоров.
По версии следствия, в первой половине 1994 года у 23-летнего члена возглавляемой Быковым группировки Александра Наумова произошел с ним конфликт из-за несправедливого, по мнению Наумова, распределения доходов.
Спустя некоторое время перед автомобилем, в котором ехал Быков, произошел взрыв. Как полагает следствие, бизнесмен предположил, что это сделали Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить. Отмечается, что совершение преступления он поручил своему хорошему знакомому Владимиру Татаренкову и членам возглавляемой им банды Сергею Бакурову и Владимиру Чучкову. Некоторое время исполнители следили за жертвами, и 24 июля 1994 года, когда Наумов и Войтенко на автомобиле двигались по территории Свердловского района краевого центра, Бакуров и Чучков расстреляли их из автомата и пистолета.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября 2020, 11:56
Племянницу красноярского бизнесмена Быкова обвинили в мошенничестве
Подчеркивается, что ранее следователям удалось привлечь к уголовной ответственности Бакурова, который приговорен к пожизненному лишению свободы, и Чучкова, которому заочно предъявлено обвинение, он находится в розыске. Также следователям удалось доказать вину одного из организаторов убийства Татаренкова, который был приговорен к 13 годам лишения свободы и уже отбыл наказание за это преступление.
Добавляется, что следствием, в частности были получены показания Татаренкова и Бакурова о том, что одним из организаторов двойного убийства является Анатолий Быков.
Как добавили в СК, в ходе следствия обвиняемый Быков вину не признал и в содеянном не раскаялся. Проведение следственных действий по делу было завершено в сентябре 2020 года, и с того момента до 25 декабря 2020 года Быков и его защитники знакомились с материалами уголовного дела, содержащимися в 19 томах.
Бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время предъявления обвинения - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
29 октября 2020, 12:32
Источник: суд арестовал имущество бизнесмена Анатолия Быкова
 
Анатолий БыковАлександр НаумовСледственный комитет России (СК РФ)Свердловский районПроисшествия
 
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