https://ria.ru/20210122/snv-1594095404.html

Пентагон оценил решение Байдена добиваться продления СНВ-3

Пентагон оценил решение Байдена добиваться продления СНВ-3

Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений с Россией поможет безопасности американцев и даст... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T01:54

2021-01-22T01:54

2021-01-22T02:10

договор снв-3

министерство обороны сша

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений с Россией поможет безопасности американцев и даст Москве и Вашингтону время и возможности для дальнейших переговоров по сокращению вооружений, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.Ранее Белый дом сообщил, что предложит России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок."Продление ограничений на запасы стратегического ядерного оружия до 2026 года дает время и пространство для того, чтобы две наших страны изучили новые верифицируемых соглашения о контроле над вооружениями, которые могут еще больше сократить риск для американцев", - добавил он."Общаясь с Россией таким образом, чтобы продвигать американские интересы, мы в министерстве обороны не будем закрывать глаза на вызовы со стороны России и будем привержены защите нашей страны от ее безрассудных и враждебных действий", - указал также представитель Пентагона. Кирби не пояснил, о каких действиях России он говорит.

https://ria.ru/20210120/snv-1593824751.html

сша

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2021

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договор снв-3, министерство обороны сша, джо байден, сша, в мире