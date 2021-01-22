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Пентагон оценил решение Байдена добиваться продления СНВ-3
Пентагон оценил решение Байдена добиваться продления СНВ-3
Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений с Россией поможет безопасности американцев и даст... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T01:54
2021-01-22T02:10
договор снв-3
министерство обороны сша
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений с Россией поможет безопасности американцев и даст Москве и Вашингтону время и возможности для дальнейших переговоров по сокращению вооружений, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.Ранее Белый дом сообщил, что предложит России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок."Продление ограничений на запасы стратегического ядерного оружия до 2026 года дает время и пространство для того, чтобы две наших страны изучили новые верифицируемых соглашения о контроле над вооружениями, которые могут еще больше сократить риск для американцев", - добавил он."Общаясь с Россией таким образом, чтобы продвигать американские интересы, мы в министерстве обороны не будем закрывать глаза на вызовы со стороны России и будем привержены защите нашей страны от ее безрассудных и враждебных действий", - указал также представитель Пентагона. Кирби не пояснил, о каких действиях России он говорит.
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договор снв-3, министерство обороны сша, джо байден, сша, в мире

Пентагон оценил решение Байдена добиваться продления СНВ-3

01:54 22.01.2021 (обновлено: 02:10 22.01.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений с Россией поможет безопасности американцев и даст Москве и Вашингтону время и возможности для дальнейших переговоров по сокращению вооружений, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.
Ранее Белый дом сообщил, что предложит России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок.
"Решение президента Байдена добиваться 5-летнего продления СНВ-3 продвигает национальную оборону. Соблюдение Россией этого договора хорошо служило нашим национальным интересам, и американцы будут в намного большей безопасности, если сохранить и продлить СНВ-3. Мы не можем позволить себе потерять инструменты глубокой инспекции и уведомлений, заложенные в договоре. Если не продлить СНВ-3 в скором времени, это ослабит понимание Америкой российских ядерных сил дальнего радиуса действия", - заявил Кирби.
"Продление ограничений на запасы стратегического ядерного оружия до 2026 года дает время и пространство для того, чтобы две наших страны изучили новые верифицируемых соглашения о контроле над вооружениями, которые могут еще больше сократить риск для американцев", - добавил он.
"Общаясь с Россией таким образом, чтобы продвигать американские интересы, мы в министерстве обороны не будем закрывать глаза на вызовы со стороны России и будем привержены защите нашей страны от ее безрассудных и враждебных действий", - указал также представитель Пентагона. Кирби не пояснил, о каких действиях России он говорит.
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 13:13
В Кремле прокомментировали заявление Блинкена о возможном продлении СНВ-3
 
Договор СНВ-3Министерство обороны СШАДжо БайденСШАВ мире
 
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