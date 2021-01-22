https://ria.ru/20210122/snv-1594095404.html
Пентагон оценил решение Байдена добиваться продления СНВ-3
Пентагон оценил решение Байдена добиваться продления СНВ-3
Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений с Россией поможет безопасности американцев и даст... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T01:54
2021-01-22T01:54
2021-01-22T02:10
договор снв-3
министерство обороны сша
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:158:1581:1047_1920x0_80_0_0_d175219f7990cd20da1acd3f74ac5314.jpg
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений с Россией поможет безопасности американцев и даст Москве и Вашингтону время и возможности для дальнейших переговоров по сокращению вооружений, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.Ранее Белый дом сообщил, что предложит России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок."Продление ограничений на запасы стратегического ядерного оружия до 2026 года дает время и пространство для того, чтобы две наших страны изучили новые верифицируемых соглашения о контроле над вооружениями, которые могут еще больше сократить риск для американцев", - добавил он."Общаясь с Россией таким образом, чтобы продвигать американские интересы, мы в министерстве обороны не будем закрывать глаза на вызовы со стороны России и будем привержены защите нашей страны от ее безрассудных и враждебных действий", - указал также представитель Пентагона. Кирби не пояснил, о каких действиях России он говорит.
https://ria.ru/20210120/snv-1593824751.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:170:1581:1356_1920x0_80_0_0_e27ff02f3218456051c5bc192a1d601b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
договор снв-3, министерство обороны сша, джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости.
Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений
с Россией поможет безопасности американцев и даст Москве и Вашингтону время и возможности для дальнейших переговоров по сокращению вооружений, заявил представитель Пентагона Джон Кирби
.
Ранее Белый дом сообщил, что предложит России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок.
"Решение президента Байдена добиваться 5-летнего продления СНВ-3 продвигает национальную оборону. Соблюдение Россией этого договора хорошо служило нашим национальным интересам, и американцы будут в намного большей безопасности, если сохранить и продлить СНВ-3. Мы не можем позволить себе потерять инструменты глубокой инспекции и уведомлений, заложенные в договоре. Если не продлить СНВ-3 в скором времени, это ослабит понимание Америкой российских ядерных сил дальнего радиуса действия", - заявил Кирби.
"Продление ограничений на запасы стратегического ядерного оружия до 2026 года дает время и пространство для того, чтобы две наших страны изучили новые верифицируемых соглашения о контроле над вооружениями, которые могут еще больше сократить риск для американцев", - добавил он.
"Общаясь с Россией таким образом, чтобы продвигать американские интересы, мы в министерстве обороны не будем закрывать глаза на вызовы со стороны России и будем привержены защите нашей страны от ее безрассудных и враждебных действий", - указал также представитель Пентагона. Кирби не пояснил, о каких действиях России он говорит.