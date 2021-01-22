https://ria.ru/20210122/shakhta-1594112412.html

В Кузбассе подняли на поверхность тела погибших при обрушении на шахте

В Кузбассе подняли на поверхность тела погибших при обрушении на шахте

Тела всех трех горняков, погибших в шахте им. С.Д. Тихова из-за обрушения горной породы, подняты на поверхность, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T10:01

2021-01-22T10:01

2021-01-22T10:01

ленинск-кузнецкий

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 22 янв - РИА Новости. Тела всех трех горняков, погибших в шахте им. С.Д. Тихова из-за обрушения горной породы, подняты на поверхность, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области.Ранее сообщалось, что на шахте в Ленинск-Кузнецком округе Кемеровской области произошло обрушение горной породы, в результате чего два человека погибли, местонахождение еще одного шахтера было неизвестно. Позже горноспасатели обнаружили его тело. Возбуждено уголовное дело."Всех троих подняли", – сказали в ведомстве.Шахта имени СД. Тихова введена в эксплуатацию в 2017 году. Запасы угля представлены коксующимися марками Ж и 2Ж. Инвестиции в строительство составили 12,5 миллиардов рублей. Годовая производственная мощность предприятия по добыче угля составляет 1,8 миллиона тонн.

https://ria.ru/20210117/shakhter-1593383660.html

ленинск-кузнецкий

кемеровская область

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ленинск-кузнецкий, кемеровская область, происшествия