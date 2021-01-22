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В Кузбассе подняли на поверхность тела погибших при обрушении на шахте
В Кузбассе подняли на поверхность тела погибших при обрушении на шахте
Тела всех трех горняков, погибших в шахте им. С.Д. Тихова из-за обрушения горной породы, подняты на поверхность, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T10:01
2021-01-22T10:01
ленинск-кузнецкий
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 22 янв - РИА Новости. Тела всех трех горняков, погибших в шахте им. С.Д. Тихова из-за обрушения горной породы, подняты на поверхность, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области.Ранее сообщалось, что на шахте в Ленинск-Кузнецком округе Кемеровской области произошло обрушение горной породы, в результате чего два человека погибли, местонахождение еще одного шахтера было неизвестно. Позже горноспасатели обнаружили его тело. Возбуждено уголовное дело."Всех троих подняли", – сказали в ведомстве.Шахта имени СД. Тихова введена в эксплуатацию в 2017 году. Запасы угля представлены коксующимися марками Ж и 2Ж. Инвестиции в строительство составили 12,5 миллиардов рублей. Годовая производственная мощность предприятия по добыче угля составляет 1,8 миллиона тонн.
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ленинск-кузнецкий, кемеровская область, происшествия

В Кузбассе подняли на поверхность тела погибших при обрушении на шахте

10:01 22.01.2021
 
© Фото : ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Шахта в Кемеровской области
Шахта в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© Фото : ГУ МЧС РФ по Кемеровской области
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КЕМЕРОВО, 22 янв - РИА Новости. Тела всех трех горняков, погибших в шахте им. С.Д. Тихова из-за обрушения горной породы, подняты на поверхность, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что на шахте в Ленинск-Кузнецком округе Кемеровской области произошло обрушение горной породы, в результате чего два человека погибли, местонахождение еще одного шахтера было неизвестно. Позже горноспасатели обнаружили его тело. Возбуждено уголовное дело.
"Всех троих подняли", – сказали в ведомстве.
Шахта имени СД. Тихова введена в эксплуатацию в 2017 году. Запасы угля представлены коксующимися марками Ж и 2Ж. Инвестиции в строительство составили 12,5 миллиардов рублей. Годовая производственная мощность предприятия по добыче угля составляет 1,8 миллиона тонн.
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В Туве рабочий погиб при обрушении на шахте
 
Ленинск-КузнецкийКемеровская областьПроисшествия
 
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