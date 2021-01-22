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Шахта в Кузбассе, где погибли два горняка, приостановила работу
Шахта в Кузбассе, где погибли два горняка, приостановила работу
Шахта имени С.Д. Тихова, где из-за обрушения горной выработки погибли два горняка, приостановила работу, сообщили РИА Новости в министерстве угольной... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T05:48
2021-01-22T05:48
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 22 янв - РИА Новости. Шахта имени С.Д. Тихова, где из-за обрушения горной выработки погибли два горняка, приостановила работу, сообщили РИА Новости в министерстве угольной промышленности региона.Ранее сообщалось, что на шахте в Ленинск-Кузнецком округе Кемеровской области произошло обрушение горной породы, два человека погибли, еще одного горняка ищут спасатели. Возбуждено уголовное дело.Собеседница агентства подчеркнула, что семьям погибших горняков будет оказана помощь."Из областного бюджета и в соответствии с коллективным договором… Там есть в рамках закона о соцстрахе выплаты до миллиона рублей и выше, в зависимости (от условий) и из областного бюджета с учетом подоходного налога 50 тысяч на руки (на каждого погибшего – ред.), – пояснили в министерстве.ООО "Шахта им. С.Д. Тихова"– дочернее предприятие ПМХ-Уголь. Шахта им. С.Д. Тихова расположена в Кемеровской области рядом с городом Ленинск-Кузнецкий. Проектная мощность первого пускового комплекса – 1,8 миллиона тонн угля в год.
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кемеровская область, происшествия

Шахта в Кузбассе, где погибли два горняка, приостановила работу

05:48 22.01.2021
 
© РИА Новости / Руслан КривобокКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 22 янв - РИА Новости. Шахта имени С.Д. Тихова, где из-за обрушения горной выработки погибли два горняка, приостановила работу, сообщили РИА Новости в министерстве угольной промышленности региона.
Ранее сообщалось, что на шахте в Ленинск-Кузнецком округе Кемеровской области произошло обрушение горной породы, два человека погибли, еще одного горняка ищут спасатели. Возбуждено уголовное дело.
"На шахте имени Тихова приостановлена работа из-за обрушения горной породы, там комиссия работает сейчас, областная. Министр там сейчас находится, он ночью выехал", – рассказали в министерстве.
Собеседница агентства подчеркнула, что семьям погибших горняков будет оказана помощь.
"Из областного бюджета и в соответствии с коллективным договором… Там есть в рамках закона о соцстрахе выплаты до миллиона рублей и выше, в зависимости (от условий) и из областного бюджета с учетом подоходного налога 50 тысяч на руки (на каждого погибшего – ред.), – пояснили в министерстве.
ООО "Шахта им. С.Д. Тихова"– дочернее предприятие ПМХ-Уголь. Шахта им. С.Д. Тихова расположена в Кемеровской области рядом с городом Ленинск-Кузнецкий. Проектная мощность первого пускового комплекса – 1,8 миллиона тонн угля в год.
Шахтеры - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
05:13
При обрушении на шахте в Кузбассе погибли три человека
 
Кемеровская областьПроисшествия
 
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