https://ria.ru/20210122/samara-1594232126.html

Коллектив Шестого кассационного суда подвел итоги первого года работы

Коллектив Шестого кассационного суда подвел итоги первого года работы

Коллектив Шестого кассационного суда справился со всеми вызовами в рамках первого года работы, считает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T21:57

2021-01-22T21:57

2021-01-22T21:57

дмитрий азаров

самара

самарская область

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САМАРА, 22 янв - РИА Новости. Коллектив Шестого кассационного суда справился со всеми вызовами в рамках первого года работы, считает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.В пятницу сотрудники суда – самого крупного в стране среди вновь созданных – подвели итоги первого года работы."Казалось бы, будто вчера мы проводили здесь первое торжественное заседание, посвященное открытию здания суда в Самарской области. А сегодня уже подводим итоги напряженного года… Я точно знаю, что судебная система, которая работает на территории Самарской области, справилась с этими вызовами", - цитирует Азарова пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, всего в 2020 году в Шестой кассационный суд поступило 58 685 жалоб из девяти регионов Приволжского федерального округа. Штатная численность судей составляет 127 человек, всего – 400 сотрудников, половина приехала из соседних регионов ПФО."Ваш профессионализм, ответственность, интеллект – это достояние Самарской области. Нет никаких сомнений, что такой приток интеллектуальной элиты в регион даст новый импульс для его развития", – заявил глава региона.По словам Азарова, размещение Шестого кассационного суда в Самаре стало знаковым событием для всего региона, способствовало повышению статуса юриспруденции в области и созданию высокооплачиваемых рабочих мест. Кроме того, удалось закончить возведение долгостроя, в котором в итоге разместился суд, а также привести в порядок расположенную рядом Крымскую площадь и весь микрорайон."В новом здании созданы прекрасные условия не только для работников, но и для лиц, участвующих в судебных заседаниях, всех посетителей. Мы благодарны за огромный вклад в реализацию задачи по строительству здания суда", – обратился к губернатору председатель Шестого кассационного суда Александр Ефанов.В завершении встречи восемь человек получили удостоверения в связи с назначением на должность судей Шестого кассационного суда.Шестой кассационный суд общей юрисдикции открылся в Самаре в конце 2019 года. По данным пресс-службы за право стать субъектом, где разместится суд, боролись многие регионы, добиться, чтобы решение было принято в пользу Самарской области, удалось благодаря активной работе главы региона.

https://ria.ru/20210115/azarov-1593143159.html

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самарская область

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дмитрий азаров, самара, самарская область