Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210122/samara-1594232126.html
Коллектив Шестого кассационного суда подвел итоги первого года работы
Коллектив Шестого кассационного суда подвел итоги первого года работы
Коллектив Шестого кассационного суда справился со всеми вызовами в рамках первого года работы, считает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T21:57
2021-01-22T21:57
дмитрий азаров
самара
самарская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155086/42/1550864271_0:210:2896:1839_1920x0_80_0_0_38db41b6ad19e0fbcc447a182e4bb695.jpg
САМАРА, 22 янв - РИА Новости. Коллектив Шестого кассационного суда справился со всеми вызовами в рамках первого года работы, считает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.В пятницу сотрудники суда – самого крупного в стране среди вновь созданных – подвели итоги первого года работы."Казалось бы, будто вчера мы проводили здесь первое торжественное заседание, посвященное открытию здания суда в Самарской области. А сегодня уже подводим итоги напряженного года… Я точно знаю, что судебная система, которая работает на территории Самарской области, справилась с этими вызовами", - цитирует Азарова пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, всего в 2020 году в Шестой кассационный суд поступило 58 685 жалоб из девяти регионов Приволжского федерального округа. Штатная численность судей составляет 127 человек, всего – 400 сотрудников, половина приехала из соседних регионов ПФО."Ваш профессионализм, ответственность, интеллект – это достояние Самарской области. Нет никаких сомнений, что такой приток интеллектуальной элиты в регион даст новый импульс для его развития", – заявил глава региона.По словам Азарова, размещение Шестого кассационного суда в Самаре стало знаковым событием для всего региона, способствовало повышению статуса юриспруденции в области и созданию высокооплачиваемых рабочих мест. Кроме того, удалось закончить возведение долгостроя, в котором в итоге разместился суд, а также привести в порядок расположенную рядом Крымскую площадь и весь микрорайон."В новом здании созданы прекрасные условия не только для работников, но и для лиц, участвующих в судебных заседаниях, всех посетителей. Мы благодарны за огромный вклад в реализацию задачи по строительству здания суда", – обратился к губернатору председатель Шестого кассационного суда Александр Ефанов.В завершении встречи восемь человек получили удостоверения в связи с назначением на должность судей Шестого кассационного суда.Шестой кассационный суд общей юрисдикции открылся в Самаре в конце 2019 года. По данным пресс-службы за право стать субъектом, где разместится суд, боролись многие регионы, добиться, чтобы решение было принято в пользу Самарской области, удалось благодаря активной работе главы региона.
https://ria.ru/20210115/azarov-1593143159.html
самара
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155086/42/1550864271_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_5ca93dc43350f1999b74d5fd16e4a88d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий азаров, самара, самарская область

Коллектив Шестого кассационного суда подвел итоги первого года работы

21:57 22.01.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САМАРА, 22 янв - РИА Новости. Коллектив Шестого кассационного суда справился со всеми вызовами в рамках первого года работы, считает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
В пятницу сотрудники суда – самого крупного в стране среди вновь созданных – подвели итоги первого года работы.
"Казалось бы, будто вчера мы проводили здесь первое торжественное заседание, посвященное открытию здания суда в Самарской области. А сегодня уже подводим итоги напряженного года… Я точно знаю, что судебная система, которая работает на территории Самарской области, справилась с этими вызовами", - цитирует Азарова пресс-служба правительства региона.
По данным пресс-службы, всего в 2020 году в Шестой кассационный суд поступило 58 685 жалоб из девяти регионов Приволжского федерального округа. Штатная численность судей составляет 127 человек, всего – 400 сотрудников, половина приехала из соседних регионов ПФО.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 10:13
Азаров встретился с министром культуры Любимовой
"Ваш профессионализм, ответственность, интеллект – это достояние Самарской области. Нет никаких сомнений, что такой приток интеллектуальной элиты в регион даст новый импульс для его развития", – заявил глава региона.
По словам Азарова, размещение Шестого кассационного суда в Самаре стало знаковым событием для всего региона, способствовало повышению статуса юриспруденции в области и созданию высокооплачиваемых рабочих мест. Кроме того, удалось закончить возведение долгостроя, в котором в итоге разместился суд, а также привести в порядок расположенную рядом Крымскую площадь и весь микрорайон.
"В новом здании созданы прекрасные условия не только для работников, но и для лиц, участвующих в судебных заседаниях, всех посетителей. Мы благодарны за огромный вклад в реализацию задачи по строительству здания суда", – обратился к губернатору председатель Шестого кассационного суда Александр Ефанов.
В завершении встречи восемь человек получили удостоверения в связи с назначением на должность судей Шестого кассационного суда.
Шестой кассационный суд общей юрисдикции открылся в Самаре в конце 2019 года. По данным пресс-службы за право стать субъектом, где разместится суд, боролись многие регионы, добиться, чтобы решение было принято в пользу Самарской области, удалось благодаря активной работе главы региона.
 
Дмитрий АзаровСамараСамарская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05Юрист считает идею "паспортов вакцинации" сомнительной
06:53Врач назвал самую опасную мутацию коронавируса
06:50Раскрыт рецепт "идеальной" жареной курицы
06:36Трамп не раскрывает свои планы на жизнь после президентства
06:34Поклонская заявила, что готова показать Кравчуку Крым
06:07Депутат ГД предложил сажать за вовлечение подростков в незаконные митинги
05:45Российский дипломат напомнил в СБ ООН о закрытии Sputnik в Эстонии
05:19Сын Трампа объяснил, почему пользуется Telegram
04:28Эксперт: "трампизм" будет влиять на внешнюю политику США и при Байдене
04:24Сбросившая 40 килограммов женщина назвала главный секрет похудения
04:13В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19
03:35В ВОЗ объяснили летальность "британского" штамма коронавируса
03:24На Сахалине рассказали о состоянии двух спасшихся при пожаре детей
03:22В Киеве признали субсидии "угнетающими достоинство" украинцев
03:13Бизнесмен из Мексики заявил о покупке двух миллионов доз "Спутника V"
03:07Источники: кандидату в главы представительства НАСА в РФ отказали в визе
02:37На Сахалине двое детей погибли при пожаре в частном доме
02:34Лидер ХДС не увидел оснований для отмены антироссийских санкций ЕС
02:28В Новой Москве двух мужчин застрелили в ходе конфликта на празднике
02:25Лидер ХДС ответил на призыв Европарламента по "Северному потоку — 2"
Лента новостейМолния