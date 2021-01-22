Сафронов рассказал омбудсмену Москвы о новом сокамернике
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЭкс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Мосгорсуда
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. У арестованного за госизмену Ивана Сафронова был сокамерник "по очень серьезной статье", но его заменили на другого, который претензий у бывшего журналиста не вызывает, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
В пятницу омбудсмен Москвы посетила Сафронова в СИЗО "Лефортово".
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"В прошлый раз у него было два вопроса. Один по медицине - этот вопрос благополучно разрешился. Второй был вопрос о сокамернике, в прошлый раз у него сокамерник был по очень серьезной статье, он просил, чтобы это была не криминальная статья. Сейчас у него нормальный сокамерник. Мое обращение к коллегам во ФСИН возымело свое действие, и сейчас у него таких претензий уже нет", - рассказала Потяева.
Она уточнила, что по остальным вопросам все идет в рабочем порядке, жалоб от Сафронова не поступило.
Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.
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ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
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