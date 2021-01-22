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https://ria.ru/20210122/safronov-1594181287.html
Сафронов рассказал омбудсмену Москвы о новом сокамернике
Сафронов рассказал омбудсмену Москвы о новом сокамернике
У арестованного за госизмену Ивана Сафронова был сокамерник "по очень серьезной статье", но его заменили на другого, который претензий у бывшего журналиста не... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T16:15
2021-01-22T16:15
иван сафронов
сизо лефортово
татьяна потяева
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
происшествия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. У арестованного за госизмену Ивана Сафронова был сокамерник "по очень серьезной статье", но его заменили на другого, который претензий у бывшего журналиста не вызывает, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.В пятницу омбудсмен Москвы посетила Сафронова в СИЗО "Лефортово"."В прошлый раз у него было два вопроса. Один по медицине - этот вопрос благополучно разрешился. Второй был вопрос о сокамернике, в прошлый раз у него сокамерник был по очень серьезной статье, он просил, чтобы это была не криминальная статья. Сейчас у него нормальный сокамерник. Мое обращение к коллегам во ФСИН возымело свое действие, и сейчас у него таких претензий уже нет", - рассказала Потяева.Она уточнила, что по остальным вопросам все идет в рабочем порядке, жалоб от Сафронова не поступило.Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
https://ria.ru/20201229/safronov-1591475928.html
https://ria.ru/20200902/safronov-1576619883.html
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иван сафронов, сизо лефортово, татьяна потяева, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, происшествия

Сафронов рассказал омбудсмену Москвы о новом сокамернике

16:15 22.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЭкс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Мосгорсуда
Экс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Мосгорсуда - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. У арестованного за госизмену Ивана Сафронова был сокамерник "по очень серьезной статье", но его заменили на другого, который претензий у бывшего журналиста не вызывает, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
В пятницу омбудсмен Москвы посетила Сафронова в СИЗО "Лефортово".
Экс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Мосгорсуда - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря 2020, 20:41
Рогозин прокомментировал дело Ивана Сафронова
"В прошлый раз у него было два вопроса. Один по медицине - этот вопрос благополучно разрешился. Второй был вопрос о сокамернике, в прошлый раз у него сокамерник был по очень серьезной статье, он просил, чтобы это была не криминальная статья. Сейчас у него нормальный сокамерник. Мое обращение к коллегам во ФСИН возымело свое действие, и сейчас у него таких претензий уже нет", - рассказала Потяева.
Она уточнила, что по остальным вопросам все идет в рабочем порядке, жалоб от Сафронова не поступило.
Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября 2020, 11:40
Более 140 журналистов и политиков поручились за Ивана Сафронова
ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Журналист Иван Сафронов в суде - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 14:41
В Кремле назвали главную деталь в деле Сафронова
 
Иван СафроновСИЗО ЛефортовоТатьяна ПотяеваФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковПроисшествия
 
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