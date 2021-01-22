https://ria.ru/20210122/safronov-1594181287.html

Сафронов рассказал омбудсмену Москвы о новом сокамернике

Сафронов рассказал омбудсмену Москвы о новом сокамернике

У арестованного за госизмену Ивана Сафронова был сокамерник "по очень серьезной статье", но его заменили на другого, который претензий у бывшего журналиста не... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T16:15

2021-01-22T16:15

2021-01-22T16:15

иван сафронов

сизо лефортово

татьяна потяева

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дмитрий песков

происшествия

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. У арестованного за госизмену Ивана Сафронова был сокамерник "по очень серьезной статье", но его заменили на другого, который претензий у бывшего журналиста не вызывает, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.В пятницу омбудсмен Москвы посетила Сафронова в СИЗО "Лефортово"."В прошлый раз у него было два вопроса. Один по медицине - этот вопрос благополучно разрешился. Второй был вопрос о сокамернике, в прошлый раз у него сокамерник был по очень серьезной статье, он просил, чтобы это была не криминальная статья. Сейчас у него нормальный сокамерник. Мое обращение к коллегам во ФСИН возымело свое действие, и сейчас у него таких претензий уже нет", - рассказала Потяева.Она уточнила, что по остальным вопросам все идет в рабочем порядке, жалоб от Сафронова не поступило.Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.

https://ria.ru/20201229/safronov-1591475928.html

https://ria.ru/20200902/safronov-1576619883.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201218/safronov-1589903789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван сафронов, сизо лефортово, татьяна потяева, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, происшествия