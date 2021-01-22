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"Роснефть" начала продажи бензина АИ-100 производства Ярославского НПЗ
"Роснефть" начала продажи бензина АИ-100 производства Ярославского НПЗ
Розничная сеть "Роснефти" начала реализацию высокооктанового бензина АИ-100-К5 производство которого в январе начал Ярославский НПЗ благодаря реализации... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T12:39
2021-01-22T12:39
россия
роснефть
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Розничная сеть "Роснефти" начала реализацию высокооктанового бензина АИ-100-К5 производство которого в январе начал Ярославский НПЗ благодаря реализации программы модернизации завода, сообщает компания.Бензин АИ-100 прошел все квалификационные и стендовые испытания во Всероссийском научно-исследовательском институте по переработке нефти. Ранее производство высокооктанового бензина было также начато на входящих в "Роснефть" Рязанском НПЗ и Уфимской группе НПЗ.С января 2021 года организованы прямые поставки нового вида бензина с Ярославского НПЗ на АЗС "Роснефть" в Ярославской и Костромской областях. Кроме того, топливо АИ-100, в том числе фирменный бензин Pulsar-100, реализуется на АЗС компании в 19 регионах России.АИ-100 предназначен для высокофорсированных двигателей. Его применение способствует увеличению мощности двигателя, повышению динамики разгона, а также снижению уровня вибрации и шума мотора. Высокие экологические характеристики топлива были получены благодаря использованию компонентов с низким содержанием серы, бензола и олефинов, говорится в сообщении.Бензин Pulsar-100 является официальным топливом Российской серии кольцевых гонок, в которых принимает участие гоночная команда LADA Sport ROSNEFT.
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россия, роснефть, новости компаний - экономика

"Роснефть" начала продажи бензина АИ-100 производства Ярославского НПЗ

12:39 22.01.2021
 
© Фото : пресс-служба "Роснефти""Роснефть" начала продажи бензина АИ-100 производства Ярославского НПЗ
Роснефть начала продажи бензина АИ-100 производства Ярославского НПЗ - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© Фото : пресс-служба "Роснефти"
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Розничная сеть "Роснефти" начала реализацию высокооктанового бензина АИ-100-К5 производство которого в январе начал Ярославский НПЗ благодаря реализации программы модернизации завода, сообщает компания.
Бензин АИ-100 прошел все квалификационные и стендовые испытания во Всероссийском научно-исследовательском институте по переработке нефти. Ранее производство высокооктанового бензина было также начато на входящих в "Роснефть" Рязанском НПЗ и Уфимской группе НПЗ.
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21 января, 12:29
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С января 2021 года организованы прямые поставки нового вида бензина с Ярославского НПЗ на АЗС "Роснефть" в Ярославской и Костромской областях. Кроме того, топливо АИ-100, в том числе фирменный бензин Pulsar-100, реализуется на АЗС компании в 19 регионах России.
АИ-100 предназначен для высокофорсированных двигателей. Его применение способствует увеличению мощности двигателя, повышению динамики разгона, а также снижению уровня вибрации и шума мотора. Высокие экологические характеристики топлива были получены благодаря использованию компонентов с низким содержанием серы, бензола и олефинов, говорится в сообщении.
Бензин Pulsar-100 является официальным топливом Российской серии кольцевых гонок, в которых принимает участие гоночная команда LADA Sport ROSNEFT.
 
РоссияРоснефтьНовости компаний - Экономика
 
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