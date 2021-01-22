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Против матери избитого под Рязанью ребенка возбудили дело
Против матери избитого под Рязанью ребенка возбудили дело
В Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении матери двух малолетних детей, у одного из которых были выявлены следы побоев, сообщила прокуратура... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T10:30
2021-01-22T10:30
следственный комитет россии (ск рф)
рязань
рязанская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 22 янв - РИА Новости. В Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении матери двух малолетних детей, у одного из которых были выявлены следы побоев, сообщила прокуратура региона.Семью в городе Рыбное проверила полиция после жалоб соседей на шум. Выяснилось, что в доме проживали 47-летний мужчина, его 21-летняя дочь и два внука 2020 и 2019 годов рождения. Женщина с детьми приехала жить к отцу в конце новогодних праздников после ссоры с сожителем, с которым она обитала в Рязани. В жилище в Рыбном полицейские установили антисанитарные условия, отсутствие продуктов питания, у старшего из детей на лице, голове и теле выявили следы побоев. Как сообщало региональное управление МВД, в избиении ребенка заподозрили деда. Детей из семьи изъяли. Проверки по факту произошедшего инициировали органы прокуратуры и региональное СУСК."Прокурором района инициировано уголовное преследование в отношении матери малолетних, в связи с чем материалы проверки направлены в Рязанский МСО СУ СК РФ по Рязанской области. По результатам их рассмотрения 21.01.2021 следователем Рязанского МСО СУ СК РФ по Рязанской области в отношении гр. А. возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним)", - говорится в сообщении.Органы прокуратуры установили, что мать "на протяжении длительного времени не обеспечивала должное питание" детям, у младшего ребенка выявлена недостаточность веса в пять килограммов. "Женщина не проявляла должной заботы в отношении 7-месячного малыша, должным образом не ухаживала за ним, не меняла белье и одежду, в результате чего мальчик испытывал физические страдания", - отметила пресс-служба ведомства.Как уточнили в пресс-службе СУСК, по факту избиения ребенка в рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям всех участников произошедшего: матери, деда и отца детей. "С учетом того что высказываются противоречивые версии, следователям предстоит установить конкретное лицо и дать его действиям правовую оценку в части избиения", - уточнил собеседник.
https://ria.ru/20210119/prigovor-1593737501.html
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следственный комитет россии (ск рф), рязань, рязанская область, происшествия

Против матери избитого под Рязанью ребенка возбудили дело

10:30 22.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 22 янв - РИА Новости. В Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении матери двух малолетних детей, у одного из которых были выявлены следы побоев, сообщила прокуратура региона.
Семью в городе Рыбное проверила полиция после жалоб соседей на шум. Выяснилось, что в доме проживали 47-летний мужчина, его 21-летняя дочь и два внука 2020 и 2019 годов рождения. Женщина с детьми приехала жить к отцу в конце новогодних праздников после ссоры с сожителем, с которым она обитала в Рязани. В жилище в Рыбном полицейские установили антисанитарные условия, отсутствие продуктов питания, у старшего из детей на лице, голове и теле выявили следы побоев. Как сообщало региональное управление МВД, в избиении ребенка заподозрили деда. Детей из семьи изъяли. Проверки по факту произошедшего инициировали органы прокуратуры и региональное СУСК.
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"Прокурором района инициировано уголовное преследование в отношении матери малолетних, в связи с чем материалы проверки направлены в Рязанский МСО СУ СК РФ по Рязанской области. По результатам их рассмотрения 21.01.2021 следователем Рязанского МСО СУ СК РФ по Рязанской области в отношении гр. А. возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним)", - говорится в сообщении.
Органы прокуратуры установили, что мать "на протяжении длительного времени не обеспечивала должное питание" детям, у младшего ребенка выявлена недостаточность веса в пять килограммов. "Женщина не проявляла должной заботы в отношении 7-месячного малыша, должным образом не ухаживала за ним, не меняла белье и одежду, в результате чего мальчик испытывал физические страдания", - отметила пресс-служба ведомства.
Как уточнили в пресс-службе СУСК, по факту избиения ребенка в рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям всех участников произошедшего: матери, деда и отца детей. "С учетом того что высказываются противоречивые версии, следователям предстоит установить конкретное лицо и дать его действиям правовую оценку в части избиения", - уточнил собеседник.
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Следственный комитет России (СК РФ)РязаньРязанская областьПроисшествия
 
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