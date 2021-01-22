https://ria.ru/20210122/razgon-1594112004.html

Депутат рассказал о разгоне участников конфликта на рынке в Приморье

Депутат рассказал о разгоне участников конфликта на рынке в Приморье

Депутат законодательного собрания Приморья Дмитрий Новиков заявил, что силовики во Владивостоке разогнали встречу двух конфликтующих сторон на крупном вещевом... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T09:57

2021-01-22T09:57

2021-01-22T09:57

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

китай

владивосток

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. Депутат законодательного собрания Приморья Дмитрий Новиков заявил, что силовики во Владивостоке разогнали встречу двух конфликтующих сторон на крупном вещевом рынке, проведены задержания.Согласно видео в соцсети, на территории рынка силовики задержали несколько человек – те стоят у машины с поднятыми за головой руками. Вещевой рынок на улице Спортивной во Владивостоке является крупнейшим в городе, там в том числе торгуют граждане КНР. Из-за пандемии коронавируса многие из них уехали на родину и оставили вместо себя местных продавцов. По данным местных СМИ, осенью 2020 года у рынка поменялся директор, им стал представитель одного из учредителей, прежнее руководство это не устроило, начался конфликт."…Сегодня ОМОН разогнал встречу двух враждующих сторон. Ко мне за эту неделю поступило несколько обращений, которые касаются ситуации на вещевом рынке в районе улиц Спортивная и Фадеева. В сообщениях говорится, что за последние недели ситуация на рынке значительно осложнилась. На предприятии наблюдается корпоративный конфликт между учредителями. В противостояние втянуты представители ряда ЧОПов Владивостока и спортивных федераций Приморья", - написал Новиков на своей странице в соцсети Facebook.По его словам, утром в пятницу поступило сообщение, что должна пройти встреча представителей конфликтующих сторон."По утверждению очевидцев на встречу, которая очень напоминала "стрелки" времен 90-х, приехало больше 50 человек. Конфликта удалось избежать лишь благодаря профессиональным действиям сотрудников МВД и Росгвардии, которые пресекли противоправные действия и не допустили возможного кровопролития. Участники были задержаны и доставлены в отделы полиции", - заявил депутат. Он отметил, что территория рынка входит в состав его избирательного округа, и призвал стороны решать противоречия в правовом поле.В управлении Росгвардии по Приморскому краю не стали комментировать данные о задержаниях. Комментарием регионального УМВД РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20210115/strelba-1593266421.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210119/strelba-1593720402.html

китай

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, китай, владивосток, приморский край