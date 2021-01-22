Депутат рассказал о разгоне участников конфликта на рынке в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. Депутат законодательного собрания Приморья Дмитрий Новиков заявил, что силовики во Владивостоке разогнали встречу двух конфликтующих сторон на крупном вещевом рынке, проведены задержания.
Согласно видео в соцсети, на территории рынка силовики задержали несколько человек – те стоят у машины с поднятыми за головой руками. Вещевой рынок на улице Спортивной во Владивостоке является крупнейшим в городе, там в том числе торгуют граждане КНР. Из-за пандемии коронавируса многие из них уехали на родину и оставили вместо себя местных продавцов. По данным местных СМИ, осенью 2020 года у рынка поменялся директор, им стал представитель одного из учредителей, прежнее руководство это не устроило, начался конфликт.
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"…Сегодня ОМОН разогнал встречу двух враждующих сторон. Ко мне за эту неделю поступило несколько обращений, которые касаются ситуации на вещевом рынке в районе улиц Спортивная и Фадеева. В сообщениях говорится, что за последние недели ситуация на рынке значительно осложнилась. На предприятии наблюдается корпоративный конфликт между учредителями. В противостояние втянуты представители ряда ЧОПов Владивостока и спортивных федераций Приморья", - написал Новиков на своей странице в соцсети Facebook.
По его словам, утром в пятницу поступило сообщение, что должна пройти встреча представителей конфликтующих сторон.
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"По утверждению очевидцев на встречу, которая очень напоминала "стрелки" времен 90-х, приехало больше 50 человек. Конфликта удалось избежать лишь благодаря профессиональным действиям сотрудников МВД и Росгвардии, которые пресекли противоправные действия и не допустили возможного кровопролития. Участники были задержаны и доставлены в отделы полиции", - заявил депутат. Он отметил, что территория рынка входит в состав его избирательного округа, и призвал стороны решать противоречия в правовом поле.
В управлении Росгвардии по Приморскому краю не стали комментировать данные о задержаниях. Комментарием регионального УМВД РИА Новости пока не располагает.