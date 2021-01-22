https://ria.ru/20210122/putin-1594154687.html
Путин обсудил с главой Евросовета отношения России и Евросоюза
Путин обсудил с главой Евросовета отношения России и Евросоюза
Президент России Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем положение дел в отношениях РФ и ЕС с акцентом на необходимость выстраивания... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T14:04
2021-01-22T14:04
2021-01-22T14:04
евросовет
шарль мишель
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем положение дел в отношениях РФ и ЕС с акцентом на необходимость выстраивания прагматичного сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля."Обстоятельно обсуждено нынешнее положение дел в отношениях между Россией и Европейским союзом с акцентом на необходимость выстраивания прагматичного сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201219/evrosoyuz-1589994456.html
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евросовет, шарль мишель, владимир путин, в мире