https://ria.ru/20210122/proisshestviya-1594168418.html

Полиция задержала адвоката Гильманова

Полиция задержала адвоката Гильманова

Работающий с сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* адвокат Мансур Гильманов накануне был задержан в отделении полиции, ему могут вменить статью о... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-22T15:11

2021-01-22T15:11

2021-01-23T00:59

фонд борьбы с коррупцией

происшествия

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Работающий с сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* адвокат Мансур Гильманов накануне был задержан в отделении полиции, ему могут вменить статью о неповиновении требованию правоохранителя, рассказал РИА Новости его защитник Леонид Соловьев."В данный момент Мансур Гильманов содержится в отделе полиции "Нагатинский затон". До сих пор у нас нет протокола о правонарушении и о его задержании", - сказал собеседник агентства.Гильманов приехал к задержанному полицией юристу ФБК* Владену Лосю, добавил он. Также среди его клиентов - оператор ФБК* Павел Зеленский, которого на прошлой неделе арестовали за призывы к экстремизму.По словам Соловьева, полицейские заявили ему, что Гильманов "может быть обвинен по статье 19.3 КоАП РФ - неисполнение требования сотрудника полиции".*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210122/navalnyy-1594103791.html

https://ria.ru/20210121/sobol-1594048390.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд борьбы с коррупцией, происшествия