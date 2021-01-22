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Полиция задержала адвоката Гильманова
Полиция задержала адвоката Гильманова
Работающий с сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* адвокат Мансур Гильманов накануне был задержан в отделении полиции, ему могут вменить статью о... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-22T15:11
2021-01-23T00:59
фонд борьбы с коррупцией
происшествия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Работающий с сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* адвокат Мансур Гильманов накануне был задержан в отделении полиции, ему могут вменить статью о неповиновении требованию правоохранителя, рассказал РИА Новости его защитник Леонид Соловьев."В данный момент Мансур Гильманов содержится в отделе полиции "Нагатинский затон". До сих пор у нас нет протокола о правонарушении и о его задержании", - сказал собеседник агентства.Гильманов приехал к задержанному полицией юристу ФБК* Владену Лосю, добавил он. Также среди его клиентов - оператор ФБК* Павел Зеленский, которого на прошлой неделе арестовали за призывы к экстремизму.По словам Соловьева, полицейские заявили ему, что Гильманов "может быть обвинен по статье 19.3 КоАП РФ - неисполнение требования сотрудника полиции".*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210122/navalnyy-1594103791.html
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фонд борьбы с коррупцией, происшествия

Полиция задержала адвоката Гильманова

15:11 22.01.2021 (обновлено: 00:59 23.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Работающий с сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* адвокат Мансур Гильманов накануне был задержан в отделении полиции, ему могут вменить статью о неповиновении требованию правоохранителя, рассказал РИА Новости его защитник Леонид Соловьев.
"В данный момент Мансур Гильманов содержится в отделе полиции "Нагатинский затон". До сих пор у нас нет протокола о правонарушении и о его задержании", - сказал собеседник агентства.
Полиция - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
Вчера, 07:53
В Приморье координатора штаба Навального задержали за призывы к митингу
Гильманов приехал к задержанному полицией юристу ФБК* Владену Лосю, добавил он. Также среди его клиентов - оператор ФБК* Павел Зеленский, которого на прошлой неделе арестовали за призывы к экстремизму.
По словам Соловьева, полицейские заявили ему, что Гильманов "может быть обвинен по статье 19.3 КоАП РФ - неисполнение требования сотрудника полиции".
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь на заседании рабочей группы ЦИК. 6 августа 2019 - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 17:41
Адвокат Соболь сообщил, что ее задержала полиция
 
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