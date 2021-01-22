https://ria.ru/20210122/proisshestviya-1594168418.html
Полиция задержала адвоката Гильманова
Полиция задержала адвоката Гильманова
Работающий с сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* адвокат Мансур Гильманов накануне был задержан в отделении полиции, ему могут вменить статью о... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-22T15:11
2021-01-22T15:11
2021-01-23T00:59
фонд борьбы с коррупцией
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Работающий с сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* адвокат Мансур Гильманов накануне был задержан в отделении полиции, ему могут вменить статью о неповиновении требованию правоохранителя, рассказал РИА Новости его защитник Леонид Соловьев."В данный момент Мансур Гильманов содержится в отделе полиции "Нагатинский затон". До сих пор у нас нет протокола о правонарушении и о его задержании", - сказал собеседник агентства.Гильманов приехал к задержанному полицией юристу ФБК* Владену Лосю, добавил он. Также среди его клиентов - оператор ФБК* Павел Зеленский, которого на прошлой неделе арестовали за призывы к экстремизму.По словам Соловьева, полицейские заявили ему, что Гильманов "может быть обвинен по статье 19.3 КоАП РФ - неисполнение требования сотрудника полиции".*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210122/navalnyy-1594103791.html
https://ria.ru/20210121/sobol-1594048390.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фонд борьбы с коррупцией, происшествия
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Работающий с сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* адвокат Мансур Гильманов накануне был задержан в отделении полиции, ему могут вменить статью о неповиновении требованию правоохранителя, рассказал РИА Новости его защитник Леонид Соловьев.
"В данный момент Мансур Гильманов содержится в отделе полиции "Нагатинский затон". До сих пор у нас нет протокола о правонарушении и о его задержании", - сказал собеседник агентства.
Гильманов приехал к задержанному полицией юристу ФБК
* Владену Лосю, добавил он. Также среди его клиентов - оператор ФБК* Павел Зеленский, которого на прошлой неделе арестовали за призывы к экстремизму.
По словам Соловьева, полицейские заявили ему, что Гильманов "может быть обвинен по статье 19.3 КоАП РФ - неисполнение требования сотрудника полиции".
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.