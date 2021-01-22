Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20210122/privivka-1594201824.html
Губернатор Рязанской области сделал прививку от COVID-19
Губернатор Рязанской области сделал прививку от COVID-19
Губернатор Рязанской области Николай Любимов сделал прививку от коронавирусной инфекции, сообщает в пятницу облправительство. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T17:57
2021-01-22T19:55
рязанская область
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
николай любимов
рязанская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594215576_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_a1b1de67a4e907a49a1becbbdf322cbe.jpg
РЯЗАНЬ, 22 янв - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов сделал прививку от коронавирусной инфекции, сообщает в пятницу облправительство.Любимов в пятницу посетил пункт вакцинации поликлинического отделения городской поликлиники №2 областной клинической больницы им. Н.А. Семашко. Губернатор ознакомился с тем, как в поликлинике организована вакцинация от COVID-19. После обязательной процедуры термометрии Любимов посетил смотровой и прививочный кабинеты, а также кабинет наблюдения после вакцинации.Главный врач областной клинической больницы им. Семашко Людмила Сорокина рассказала главе региона, что вакцинация проводится по предварительной записи. Пункт работает ежедневно, привиты более 150 человек. Каждого из пришедших на вакцинацию встречает медработник, затем осматривает врач и, при отсутствии противопоказаний, направляет в прививочный кабинет. После этого пациент находится под наблюдением медперсонала 30 минут, а также получает памятку с описанием возможных побочных действий, номером телефона для связи и датой второго этапа вакцинации.Пообщавшись с рязанцами, которые пришли в медучреждение для вакцинации, Любимов принял решение сделать прививку от COVID-19. Его примеру последовал и министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий."Призываю всех не откладывать вакцинацию. Это очень важно. Как видите, я и министр здравоохранения тоже сегодня сделали прививку. Многие люди уже прошли этот процесс или только собираются. Мы обязательно об этом будет говорить, чтобы рязанцы видели, что прививка – это не страшно, а очень важно и необходимо для того, чтобы защитить себя и своих близких", – сказал губернатор.По его словам, в регионе сейчас ежедневно прививают около 120 человек, а в понедельник, 25 января, область должна выйти на 500 человек в день. "А через неделю постараемся увеличить до тысячи. Понятно, что мы зависим от поставок вакцины "Гам-КОВИД-Вак" с федерального уровня. Сейчас у нас порядка 15 тысячи доз в наличии. В ближайшее время ждем поставку в размере 45 тысяч доз. Производство в стране увеличивается, и, соответственно, поставки к нам будут в полном объеме осуществляться. Надеюсь, что люди среагирует позитивно, потому что прививка – это сейчас единственное, что может избавить нас от пандемии", - сказал Любимов.Губернатор добавил, что в настоящее время в регионе открыто 11 пунктов вакцинации, с 25 января их количество вырастет до 33. Кроме того, будут запущены мобильные пункты, которые в первую очередь отправятся в населенные пункты, где нет поликлиник и больниц.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20210122/koronavirus-1594031805.html
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594215576_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_c12fc7eab1badbe03257330ab0e00456.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, николай любимов, рязанская область, общество

Губернатор Рязанской области сделал прививку от COVID-19

17:57 22.01.2021 (обновлено: 19:55 22.01.2021)
 
© Фото : пресс-служба правительства Рязанской областиГубернатор Рязанской области Николай Любимов сделал прививку от COVID-19
Губернатор Рязанской области Николай Любимов сделал прививку от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© Фото : пресс-служба правительства Рязанской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 22 янв - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов сделал прививку от коронавирусной инфекции, сообщает в пятницу облправительство.
Любимов в пятницу посетил пункт вакцинации поликлинического отделения городской поликлиники №2 областной клинической больницы им. Н.А. Семашко. Губернатор ознакомился с тем, как в поликлинике организована вакцинация от COVID-19. После обязательной процедуры термометрии Любимов посетил смотровой и прививочный кабинеты, а также кабинет наблюдения после вакцинации.
Главный врач областной клинической больницы им. Семашко Людмила Сорокина рассказала главе региона, что вакцинация проводится по предварительной записи. Пункт работает ежедневно, привиты более 150 человек. Каждого из пришедших на вакцинацию встречает медработник, затем осматривает врач и, при отсутствии противопоказаний, направляет в прививочный кабинет. После этого пациент находится под наблюдением медперсонала 30 минут, а также получает памятку с описанием возможных побочных действий, номером телефона для связи и датой второго этапа вакцинации.
Пообщавшись с рязанцами, которые пришли в медучреждение для вакцинации, Любимов принял решение сделать прививку от COVID-19. Его примеру последовал и министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий.
"Призываю всех не откладывать вакцинацию. Это очень важно. Как видите, я и министр здравоохранения тоже сегодня сделали прививку. Многие люди уже прошли этот процесс или только собираются. Мы обязательно об этом будет говорить, чтобы рязанцы видели, что прививка – это не страшно, а очень важно и необходимо для того, чтобы защитить себя и своих близких", – сказал губернатор.
Медицинский работник в окне одной из палат Иркутской областной инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
Вчера, 04:00Сказано в эфире
Легко и просто: как уменьшить опасность заражения коронавирусом
По его словам, в регионе сейчас ежедневно прививают около 120 человек, а в понедельник, 25 января, область должна выйти на 500 человек в день. "А через неделю постараемся увеличить до тысячи. Понятно, что мы зависим от поставок вакцины "Гам-КОВИД-Вак" с федерального уровня. Сейчас у нас порядка 15 тысячи доз в наличии. В ближайшее время ждем поставку в размере 45 тысяч доз. Производство в стране увеличивается, и, соответственно, поставки к нам будут в полном объеме осуществляться. Надеюсь, что люди среагирует позитивно, потому что прививка – это сейчас единственное, что может избавить нас от пандемии", - сказал Любимов.
Губернатор добавил, что в настоящее время в регионе открыто 11 пунктов вакцинации, с 25 января их количество вырастет до 33. Кроме того, будут запущены мобильные пункты, которые в первую очередь отправятся в населенные пункты, где нет поликлиник и больниц.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Рязанская областьВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Николай ЛюбимовРязанская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05Юрист считает идею "паспортов вакцинации" сомнительной
06:53Врач назвал самую опасную мутацию коронавируса
06:50Раскрыт рецепт "идеальной" жареной курицы
06:36Трамп не раскрывает свои планы на жизнь после президентства
06:34Поклонская заявила, что готова показать Кравчуку Крым
06:07Депутат ГД предложил сажать за вовлечение подростков в незаконные митинги
05:45Российский дипломат напомнил в СБ ООН о закрытии Sputnik в Эстонии
05:19Сын Трампа объяснил, почему пользуется Telegram
04:28Эксперт: "трампизм" будет влиять на внешнюю политику США и при Байдене
04:24Сбросившая 40 килограммов женщина назвала главный секрет похудения
04:13В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19
03:35В ВОЗ объяснили летальность "британского" штамма коронавируса
03:24На Сахалине рассказали о состоянии двух спасшихся при пожаре детей
03:22В Киеве признали субсидии "угнетающими достоинство" украинцев
03:13Бизнесмен из Мексики заявил о покупке двух миллионов доз "Спутника V"
03:07Источники: кандидату в главы представительства НАСА в РФ отказали в визе
02:37На Сахалине двое детей погибли при пожаре в частном доме
02:34Лидер ХДС не увидел оснований для отмены антироссийских санкций ЕС
02:28В Новой Москве двух мужчин застрелили в ходе конфликта на празднике
02:25Лидер ХДС ответил на призыв Европарламента по "Северному потоку — 2"
Лента новостейМолния