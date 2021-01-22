https://ria.ru/20210122/privivka-1594201824.html

Губернатор Рязанской области сделал прививку от COVID-19

Губернатор Рязанской области сделал прививку от COVID-19

Губернатор Рязанской области Николай Любимов сделал прививку от коронавирусной инфекции, сообщает в пятницу облправительство. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T17:57

2021-01-22T17:57

2021-01-22T19:55

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РЯЗАНЬ, 22 янв - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов сделал прививку от коронавирусной инфекции, сообщает в пятницу облправительство.Любимов в пятницу посетил пункт вакцинации поликлинического отделения городской поликлиники №2 областной клинической больницы им. Н.А. Семашко. Губернатор ознакомился с тем, как в поликлинике организована вакцинация от COVID-19. После обязательной процедуры термометрии Любимов посетил смотровой и прививочный кабинеты, а также кабинет наблюдения после вакцинации.Главный врач областной клинической больницы им. Семашко Людмила Сорокина рассказала главе региона, что вакцинация проводится по предварительной записи. Пункт работает ежедневно, привиты более 150 человек. Каждого из пришедших на вакцинацию встречает медработник, затем осматривает врач и, при отсутствии противопоказаний, направляет в прививочный кабинет. После этого пациент находится под наблюдением медперсонала 30 минут, а также получает памятку с описанием возможных побочных действий, номером телефона для связи и датой второго этапа вакцинации.Пообщавшись с рязанцами, которые пришли в медучреждение для вакцинации, Любимов принял решение сделать прививку от COVID-19. Его примеру последовал и министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий."Призываю всех не откладывать вакцинацию. Это очень важно. Как видите, я и министр здравоохранения тоже сегодня сделали прививку. Многие люди уже прошли этот процесс или только собираются. Мы обязательно об этом будет говорить, чтобы рязанцы видели, что прививка – это не страшно, а очень важно и необходимо для того, чтобы защитить себя и своих близких", – сказал губернатор.По его словам, в регионе сейчас ежедневно прививают около 120 человек, а в понедельник, 25 января, область должна выйти на 500 человек в день. "А через неделю постараемся увеличить до тысячи. Понятно, что мы зависим от поставок вакцины "Гам-КОВИД-Вак" с федерального уровня. Сейчас у нас порядка 15 тысячи доз в наличии. В ближайшее время ждем поставку в размере 45 тысяч доз. Производство в стране увеличивается, и, соответственно, поставки к нам будут в полном объеме осуществляться. Надеюсь, что люди среагирует позитивно, потому что прививка – это сейчас единственное, что может избавить нас от пандемии", - сказал Любимов.Губернатор добавил, что в настоящее время в регионе открыто 11 пунктов вакцинации, с 25 января их количество вырастет до 33. Кроме того, будут запущены мобильные пункты, которые в первую очередь отправятся в населенные пункты, где нет поликлиник и больниц.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210122/koronavirus-1594031805.html

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, николай любимов, рязанская область, общество