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https://ria.ru/20210122/privivka-1594167423.html
Сербский чиновник по-русски рассказал о прививке "Спутником V"
Сербский чиновник по-русски рассказал о прививке "Спутником V"
Госсекретарь здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек после прививки российской вакциной от коронавируса "Спутник V" рассказал, что прекрасно себя чувствует. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T15:05
2021-01-22T16:28
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ана брнабич
александр вулин
коронавирусы
ивица дачич
российский фонд прямых инвестиций
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БЕЛГРАД, 22 янв — РИА Новости. Госсекретарь здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек после прививки российской вакциной от коронавируса "Спутник V" рассказал, что прекрасно себя чувствует.Сербский премьер Ана Брнабич сообщила в минувшее воскресенье, что Белград ожидает 500 тысяч доз вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V" в ближайшее время. Первая партия в 2,4 тысячи доз из России была доставлена в Белград 30 декабря. Сейчас вакцина находится в процессе получения постоянного разрешения на применение, иммунизация начата 24 декабря также препаратом производства Pfizer и BioNTech.В ответ на вопрос, как Джерлек чувствует себя после сделанной ему прививки, он с улыбкой ответил на русском языке: "Очень хорошо". При этом он отметил, что российский препарат пользуется особой популярностью у населения."Больше всего граждане просят вакцину "Спутник V", скоро ожидаем поставку 250 тысяч доз. Советуем им принимать вакцину, которой у нас больше всего — Sinopharm (один миллион доз доставлен из КНР. — Прим. ред.) Разница в нюансах и методологии действия, но конечная цель — формирование антител и иммунного ответа на COVID-19", — заявил Джерлек в эфире национального телевидения.По словам госсекретаря Минздрава Сербии, "Спутник V" из имеющейся партии пока могут принимать люди до 60 лет, сдвинуть возрастную границу может Агентство по лекарствам и медицинским средствам при выдаче постоянного разрешения на ее применение.Джерлек, глава МВД страны Александр Вулин и спикер парламента Ивица Дачич сделали 6 января прививку от коронавируса российской вакциной. Правительство Сербии в тот же день подтвердило поставку большой партии "Спутника V" в ближайший месяц. В твиттер-аккаунте вакцины было заявлено, что Российский фонд прямых инвестиций и правительство Сербии договорились о поставках в страну двух миллионов доз вакцины.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ана брнабич, александр вулин, коронавирусы, ивица дачич, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, сербия, в мире

Сербский чиновник по-русски рассказал о прививке "Спутником V"

15:05 22.01.2021 (обновлено: 16:28 22.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМедработник с вакциной "Спутник V" от коронавируса COVID-19
Медработник с вакциной Спутник V от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БЕЛГРАД, 22 янв — РИА Новости. Госсекретарь здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек после прививки российской вакциной от коронавируса "Спутник V" рассказал, что прекрасно себя чувствует.
Сербский премьер Ана Брнабич сообщила в минувшее воскресенье, что Белград ожидает 500 тысяч доз вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V" в ближайшее время. Первая партия в 2,4 тысячи доз из России была доставлена в Белград 30 декабря. Сейчас вакцина находится в процессе получения постоянного разрешения на применение, иммунизация начата 24 декабря также препаратом производства Pfizer и BioNTech.
Производство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
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В ответ на вопрос, как Джерлек чувствует себя после сделанной ему прививки, он с улыбкой ответил на русском языке: "Очень хорошо". При этом он отметил, что российский препарат пользуется особой популярностью у населения.
"Больше всего граждане просят вакцину "Спутник V", скоро ожидаем поставку 250 тысяч доз. Советуем им принимать вакцину, которой у нас больше всего — Sinopharm (один миллион доз доставлен из КНР. — Прим. ред.) Разница в нюансах и методологии действия, но конечная цель — формирование антител и иммунного ответа на COVID-19", — заявил Джерлек в эфире национального телевидения.
По словам госсекретаря Минздрава Сербии, "Спутник V" из имеющейся партии пока могут принимать люди до 60 лет, сдвинуть возрастную границу может Агентство по лекарствам и медицинским средствам при выдаче постоянного разрешения на ее применение.
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Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Джерлек, глава МВД страны Александр Вулин и спикер парламента Ивица Дачич сделали 6 января прививку от коронавируса российской вакциной. Правительство Сербии в тот же день подтвердило поставку большой партии "Спутника V" в ближайший месяц. В твиттер-аккаунте вакцины было заявлено, что Российский фонд прямых инвестиций и правительство Сербии договорились о поставках в страну двух миллионов доз вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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