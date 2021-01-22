https://ria.ru/20210122/privivka-1594167423.html

Сербский чиновник по-русски рассказал о прививке "Спутником V"

Сербский чиновник по-русски рассказал о прививке "Спутником V"

Госсекретарь здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек после прививки российской вакциной от коронавируса "Спутник V" рассказал, что прекрасно себя чувствует. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T15:05

2021-01-22T15:05

2021-01-22T16:28

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ана брнабич

александр вулин

коронавирусы

ивица дачич

российский фонд прямых инвестиций

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БЕЛГРАД, 22 янв — РИА Новости. Госсекретарь здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек после прививки российской вакциной от коронавируса "Спутник V" рассказал, что прекрасно себя чувствует.Сербский премьер Ана Брнабич сообщила в минувшее воскресенье, что Белград ожидает 500 тысяч доз вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V" в ближайшее время. Первая партия в 2,4 тысячи доз из России была доставлена в Белград 30 декабря. Сейчас вакцина находится в процессе получения постоянного разрешения на применение, иммунизация начата 24 декабря также препаратом производства Pfizer и BioNTech.В ответ на вопрос, как Джерлек чувствует себя после сделанной ему прививки, он с улыбкой ответил на русском языке: "Очень хорошо". При этом он отметил, что российский препарат пользуется особой популярностью у населения."Больше всего граждане просят вакцину "Спутник V", скоро ожидаем поставку 250 тысяч доз. Советуем им принимать вакцину, которой у нас больше всего — Sinopharm (один миллион доз доставлен из КНР. — Прим. ред.) Разница в нюансах и методологии действия, но конечная цель — формирование антител и иммунного ответа на COVID-19", — заявил Джерлек в эфире национального телевидения.По словам госсекретаря Минздрава Сербии, "Спутник V" из имеющейся партии пока могут принимать люди до 60 лет, сдвинуть возрастную границу может Агентство по лекарствам и медицинским средствам при выдаче постоянного разрешения на ее применение.Джерлек, глава МВД страны Александр Вулин и спикер парламента Ивица Дачич сделали 6 января прививку от коронавируса российской вакциной. Правительство Сербии в тот же день подтвердило поставку большой партии "Спутника V" в ближайший месяц. В твиттер-аккаунте вакцины было заявлено, что Российский фонд прямых инвестиций и правительство Сербии договорились о поставках в страну двух миллионов доз вакцины.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210122/vaktsina-1594149115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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