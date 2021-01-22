https://ria.ru/20210122/pozhar-1594142085.html

Зеленский приехал в Харьков после пожара в доме престарелых

Зеленский приехал в Харьков после пожара в доме престарелых

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Харьков после пожара в доме престарелых, при котором погибли 15 человек, сообщила в пятницу пресс-служба офиса... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T12:55

2021-01-22T12:55

2021-01-22T12:55

ирина венедиктова

николай чечеткин

владимир зеленский

харьков

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КИЕВ, 22 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Харьков после пожара в доме престарелых, при котором погибли 15 человек, сообщила в пятницу пресс-служба офиса главы государства.Пожар в здании, переоборудованном под дом престарелых, произошел в Харькове в четверг. По предварительным данным, жертвами стали 15 человек, еще 11 пострадали. По данным главы Госслужбы по ЧС Николая Чечеткина, двое из пяти госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, трое – в удовлетворительном."В связи с пожаром, который произошел вчера в доме престарелых, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Харьков. Глава государства посетит место трагедии и заслушает доклад правительственной комиссии во главе с министром развития общин и территорий, которая работает над выяснением ее причин", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, также президент проведет совещание по координации наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций.Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что в связи с этим пожаром возбуждено уголовное дело по факту возможного нарушения требований пожарной безопасности. По ее словам, проверяют три версии возникновения пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и замыкание электросети. Также она сообщила, что уже задержаны четыре человека по делу о пожаре, в частности это владелец дома. Зеленский поручил главе МВД Арсену Авакову взять расследование под личный контроль. По данным местных властей, дом престарелых работал нелегально. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило уголовное дело и расследует действия Госслужбы по ЧС на предмет ненадлежащего выполнения обязанностей, что могло привести к пожару.

https://ria.ru/20210121/pozhar-1594049648.html

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харьков

украина

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ирина венедиктова, николай чечеткин, владимир зеленский, харьков, украина, в мире