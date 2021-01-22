https://ria.ru/20210122/pozhar-1594107955.html

Поджог назвали возможной причиной пожара в доме престарелых в Харькове

Поджог назвали возможной причиной пожара в доме престарелых в Харькове

Правоохранители задержали четырех человек, причастных к организации частного дома престарелых в Харькове, где при пожаре погибли 15 человек, сообщила в пятницу... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T09:13

2021-01-22T09:13

2021-01-22T11:31

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КИЕВ, 22 янв – РИА Новости. Правоохранители задержали четырех человек, причастных к организации частного дома престарелых в Харькове, где при пожаре погибли 15 человек, сообщила в пятницу генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.Пожар в здании, переоборудованном под дом престарелых, произошел в Харькове в четверг. По предварительным данным, жертвами стали 15 человек, еще 11 пострадали. По данным главы Госслужбы по ЧС Николая Чечеткина, двое из пяти госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, трое – в удовлетворительном."Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами… Задержан владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома и его жена - директор частного предприятия, фактически руководила учреждением. Также задержан администратор, который координировал работу пансионата, при этом официально не был там трудоустроен. Всем им готовятся сообщения о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения", - написала Венедиктова на своей странице в Facebook в пятницу утром.По ее словам, задержанные супруги являются учредителями общественной организации, которую, вероятно, использовали для прикрытия деятельности, связанной с уходом за пожилыми людьми. Стоимость пребывания в пансионате "Золотое время" они оценивали в среднем в 15 тысяч гривен (около 530 долларов).Венедиктова сообщила, что у задержанного владельца на участке сразу два дома. На здание, где был пансионат для пожилых, отсутствуют документы на ввод в эксплуатацию, и к нему без разрешений подключили электро- и газоснабжение. Правоохранители выяснили, что во втором доме работает так называемый "реабилитационный центр" для алко- и наркозависимых, основания пребывания людей и точное их число устанавливаются.Следственные действия продолжаются, допрашиваются работники пансионата, а также свидетели, проводятся обыски и осмотр места происшествия с привлечением экспертов."Следственным путем проверяются следующие основные версии: пожар возник в результате поджога (занесение постороннего огня); пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем в быту и электроприборами; пожар возник в результате замыкания электросети", - добавила Венедиктова.Ранее Венедиктова назвала предварительной причиной пожара неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Также она заявила, что возбуждено уголовное дело по факту возможного нарушения требований пожарной безопасности. Президент страны Владимир Зеленский поручил главе МВД Арсену Авакову взять расследование под личный контроль. По данным местных властей, дом престарелых работал нелегально. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило уголовное дело и расследует действия Госслужбы по ЧС на предмет ненадлежащего выполнения обязанностей, что могло привести к пожару.

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Пожар в доме престарелых в Харькове: 15 погибших, 11 пострадавших Украинские спасатели ликвидировали пожар в здании, которое было переоборудовано под дом престарелых в Харькове, где погибли 15 человек и еще 11 пострадали. 2021-01-22T09:13 true PT0M43S

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