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Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Якутии
Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Якутии
Погибшую женщину обнаружили после пожара в жилом деревянном доме в якутском городе Олёкминск, сообщает в пятницу ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T05:23
2021-01-22T05:23
2021-01-22T05:23
республика саха (якутия)
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ХАБАРОВСК, 22 янв - РИА Новости. Погибшую женщину обнаружили после пожара в жилом деревянном доме в якутском городе Олёкминск, сообщает в пятницу ГУ МЧС по региону.Пожар произошел в четверг в двухэтажном жилом доме, горел второй этаж здания. Жильцы дома эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных. Огнем дом уничтожен полностью (490 квадратных метров).По информации СК по республике, на место обнаружения тела выехал руководитель следственного отдела для проведения проверки места происшествия. Для установления причины возгорания с места изъяты предметы, которые помогут восстановить картину произошедшего. Для установления причины смерти женщины будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
https://ria.ru/20210122/pozhar-1594098433.html
республика саха (якутия)
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республика саха (якутия), следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
ХАБАРОВСК, 22 янв - РИА Новости. Погибшую женщину обнаружили после пожара в жилом деревянном доме в якутском городе Олёкминск, сообщает в пятницу ГУ МЧС по региону.
Пожар произошел в четверг в двухэтажном жилом доме, горел второй этаж здания. Жильцы дома эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных. Огнем дом уничтожен полностью (490 квадратных метров).
"Всего в тушении пожара было задействовано пять единиц техники и 18 человек личного состава Государственной противопожарной службы РС (Я). По уточненным данным, пострадало 4 человека, также в ходе проливки и разбора места пожара было обнаружено тело женщины 1965 года рождения", - сообщают спасатели.
По информации СК по республике, на место обнаружения тела выехал руководитель следственного отдела для проведения проверки места происшествия. Для установления причины возгорания с места изъяты предметы, которые помогут восстановить картину произошедшего. Для установления причины смерти женщины будет проведена судебно-медицинская экспертиза.