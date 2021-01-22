https://ria.ru/20210122/pozhar-1594099667.html

Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Якутии

Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Якутии

Погибшую женщину обнаружили после пожара в жилом деревянном доме в якутском городе Олёкминск, сообщает в пятницу ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T05:23

2021-01-22T05:23

2021-01-22T05:23

республика саха (якутия)

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ХАБАРОВСК, 22 янв - РИА Новости. Погибшую женщину обнаружили после пожара в жилом деревянном доме в якутском городе Олёкминск, сообщает в пятницу ГУ МЧС по региону.Пожар произошел в четверг в двухэтажном жилом доме, горел второй этаж здания. Жильцы дома эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных. Огнем дом уничтожен полностью (490 квадратных метров).По информации СК по республике, на место обнаружения тела выехал руководитель следственного отдела для проведения проверки места происшествия. Для установления причины возгорания с места изъяты предметы, которые помогут восстановить картину произошедшего. Для установления причины смерти женщины будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

https://ria.ru/20210122/pozhar-1594098433.html

республика саха (якутия)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия