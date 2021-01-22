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В Якутии два ребенка погибли при пожаре в частном доме
В Якутии два ребенка погибли при пожаре в частном доме
Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в селе Хатылыма в Якутии, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T04:07
2021-01-22T04:07
республика саха (якутия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в селе Хатылыма в Якутии, сообщает региональный главк МЧС РФ.На момент прибытия добровольной пожарной команды дом горел по всей площади. В результате пожара он полностью выгорел на 96 "квадратах".На месте работают дознаватели МЧС России, а также следователи и криминалисты СК.
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республика саха (якутия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Якутии два ребенка погибли при пожаре в частном доме

04:07 22.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Александр Кожохин
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ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в селе Хатылыма в Якутии, сообщает региональный главк МЧС РФ.
"Двадцать первого января в 18.51 (12.51 мск) в селе Хатылыма Мегино-Кангаласского района произошел пожар в частном жилом двухквартирном доме. Огнеборцами в ходе тушения пожара были обнаружены тела двух детей 2014 года рождения и 2016 года рождения", - говорится в сообщении.
На момент прибытия добровольной пожарной команды дом горел по всей площади. В результате пожара он полностью выгорел на 96 "квадратах".
На месте работают дознаватели МЧС России, а также следователи и криминалисты СК.
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Республика Саха (Якутия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
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