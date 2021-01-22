https://ria.ru/20210122/pozhar-1594098433.html

В Якутии два ребенка погибли при пожаре в частном доме

В Якутии два ребенка погибли при пожаре в частном доме

Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в селе Хатылыма в Якутии, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T04:07

2021-01-22T04:07

2021-01-22T04:07

республика саха (якутия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в селе Хатылыма в Якутии, сообщает региональный главк МЧС РФ.На момент прибытия добровольной пожарной команды дом горел по всей площади. В результате пожара он полностью выгорел на 96 "квадратах".На месте работают дознаватели МЧС России, а также следователи и криминалисты СК.

https://radiosputnik.ria.ru/20210121/pozhar-1594060324.html

республика саха (якутия)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия