В Приморье полицейские спасли людей из горящего дома
02:42 22.01.2021 (обновлено: 04:44 22.01.2021)
ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. Два сотрудника ДПС в Уссурийске эвакуировали жителей дома, где начался пожар, и своими силами локализовали очаг до приезда пожарных, сообщает управление МВД по Приморскому краю.
Инспекторы ДПС отдела МВД России по Уссурийскому городскому округу лейтенанты полиции Максим Бородин и Сергей Федорин находились на патрулировании, когда заметили густой черный дым, валивший из подъезда двухэтажного жилого дома. Они вызвали пожарных, зашли в задымленный подъезд и выяснили, что очаг возгорания находился под лестницей первого этажа.
"Бородин стал звонить и стучать в квартиры, чтобы вывести всех жильцов на безопасное расстояние, после чего с помощью снега начал тушить очаг возгорания под лестницей. Подручными средствами полицейским удалось локализовать возгорание до приезда пожарной службы... Трагических последствий удалось избежать: никто из жильцов дома не пострадал", - говорится в сообщении.
На следующий день местные жители поблагодарили полицейских за своевременную эвакуацию людей из подъезда, где в том числе живут маленькие дети и беспомощные пожилые люди.
Полицейские будут награждены грамотой.