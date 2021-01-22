https://ria.ru/20210122/pozhar-1594096560.html

В Приморье полицейские спасли людей из горящего дома

В Приморье полицейские спасли людей из горящего дома

Два сотрудника ДПС в Уссурийске эвакуировали жителей дома, где начался пожар, и своими силами локализовали очаг до приезда пожарных, сообщает управление МВД по... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T02:42

2021-01-22T02:42

2021-01-22T04:44

хорошие новости

приморский край

уссурийск

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. Два сотрудника ДПС в Уссурийске эвакуировали жителей дома, где начался пожар, и своими силами локализовали очаг до приезда пожарных, сообщает управление МВД по Приморскому краю.Инспекторы ДПС отдела МВД России по Уссурийскому городскому округу лейтенанты полиции Максим Бородин и Сергей Федорин находились на патрулировании, когда заметили густой черный дым, валивший из подъезда двухэтажного жилого дома. Они вызвали пожарных, зашли в задымленный подъезд и выяснили, что очаг возгорания находился под лестницей первого этажа.На следующий день местные жители поблагодарили полицейских за своевременную эвакуацию людей из подъезда, где в том числе живут маленькие дети и беспомощные пожилые люди.Полицейские будут награждены грамотой.

https://ria.ru/20210121/pozhar-1593940804.html

приморский край

уссурийск

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приморский край, уссурийск, происшествия