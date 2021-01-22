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https://ria.ru/20210122/portret-1594144621.html
В Кремле не стали комментировать флешмоб школьников с портретами Путина
В Кремле не стали комментировать флешмоб школьников с портретами Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал оценивать флешмоб в TikTok с демонстративным снятием портретов Владимира Путина школьниками, отметив, что... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T13:06
2021-01-22T13:06
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал оценивать флешмоб в TikTok с демонстративным снятием портретов Владимира Путина школьниками, отметив, что флешмобы бывают "приятные и неприятные", но они "как приходят, так и уходят"."Вы знаете, что это никак не регламентируется, и этот вопрос нужно, наверное, адресовать каждой отдельно взятой школе. С другой стороны, школьники, конечно, должны знать руководителей государства в лицо. Это тоже вполне естественно", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, как в Кремле оценивают вообще наличие портретов Путина в школах.Пресс-секретаря президента также попросили прокомментировать флешмоб в TikTok, когда школьники демонстративно снимают изображения Путина со стен в классах."Что касается разных флешмобов, действительно, бывают разные флешмобы - приятные и неприятные. Но знаете, они как приходят, так и уходят. Поэтому здесь нечего говорить, это не вопрос все-таки для наших комментариев", - сказал Песков.На просьбу уточнить, является ли упомянутый флешмоб приятным или неприятным, представитель Кремля ответил: "Я не буду давать никаких оценок".
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дмитрий песков, владимир путин, общество

В Кремле не стали комментировать флешмоб школьников с портретами Путина

13:06 22.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал оценивать флешмоб в TikTok с демонстративным снятием портретов Владимира Путина школьниками, отметив, что флешмобы бывают "приятные и неприятные", но они "как приходят, так и уходят".
"Вы знаете, что это никак не регламентируется, и этот вопрос нужно, наверное, адресовать каждой отдельно взятой школе. С другой стороны, школьники, конечно, должны знать руководителей государства в лицо. Это тоже вполне естественно", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, как в Кремле оценивают вообще наличие портретов Путина в школах.
Пресс-секретаря президента также попросили прокомментировать флешмоб в TikTok, когда школьники демонстративно снимают изображения Путина со стен в классах.
"Что касается разных флешмобов, действительно, бывают разные флешмобы - приятные и неприятные. Но знаете, они как приходят, так и уходят. Поэтому здесь нечего говорить, это не вопрос все-таки для наших комментариев", - сказал Песков.
На просьбу уточнить, является ли упомянутый флешмоб приятным или неприятным, представитель Кремля ответил: "Я не буду давать никаких оценок".
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