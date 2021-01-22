https://ria.ru/20210122/popravki-1594157834.html

Путин внес в Госдуму поправки в Трудовой кодекс о приоритете Конституции

Путин внес в Госдуму поправки в Трудовой кодекс о приоритете Конституции

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект с поправками в Трудовой кодекс о приоритете конституции на территории страны, документ опубликован в... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T14:21

2021-01-22T14:21

2021-01-22T14:33

конституция рф

госдума рф

владимир путин

общество

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект с поправками в Трудовой кодекс о приоритете конституции на территории страны, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.Ранее президент внес в ГД проект с аналогичным поправками в Жилищный и Земельный кодексы РФ.Изменения предлагаются в статью 10 Трудового кодекса РФ."В соответствии с указанными конституционными нормами законопроект уточняет положения статьи 10 Трудового кодекса Российской Федерации, определяющей соотношение правил трудового законодательства, иных актов, содержащих нормы трудового права, и норм международного права", - говорится в пояснительной записке к документу.Согласно действующим нормам этого кодекса, если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены российским законодательством, применяются правила международного договора."Законопроект дополняет указанную норму положением, согласно которому не допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации", - уточняется в документе.В прошлом году были приняты и подписаны четыре из пяти проектов из пакета инициатив президента РФ о приоритете действия Конституции РФ на территории страны. Кроме того, на рассмотрении палаты имеются поправки в Семейный кодекс о приоритете в семейном законодательстве Конституции РФ, основ правопорядка и нравственности над международными актами.В первом пакете проектов о приоритете конституции предлагались поправки в 110 законодательных актов РФ, в том числе в пять кодексов, помимо Семейного: Гражданский, Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства.

https://ria.ru/20210104/udalenka-1591945783.html

https://ria.ru/20210121/zakonoproekt-1594085884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

конституция рф, госдума рф, владимир путин, общество