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Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Облачная погода без существенных осадков, местами туман утром, ожидает москвичей в пятницу, температура воздуха в столице к вечеру поднимется до нуля градусов,... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T08:08
2021-01-22T08:08
александр синенков
погода
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Облачная погода без существенных осадков, местами туман утром, ожидает москвичей в пятницу, температура воздуха в столице к вечеру поднимется до нуля градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Нас ожидает облачная погода, без существенных осадков. Утром местами туман. Температура воздуха в столице к вечеру до нуля, сейчас минус 7, в Подмосковье минус 3 - плюс 2 к вечеру", - сказал Синенков.Синоптик добавил, что ветер южный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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александр синенков, погода, москва, московская область (подмосковье)

Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

08:08 22.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Облачная погода без существенных осадков, местами туман утром, ожидает москвичей в пятницу, температура воздуха в столице к вечеру поднимется до нуля градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Нас ожидает облачная погода, без существенных осадков. Утром местами туман. Температура воздуха в столице к вечеру до нуля, сейчас минус 7, в Подмосковье минус 3 - плюс 2 к вечеру", - сказал Синенков.
Синоптик добавил, что ветер южный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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