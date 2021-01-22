https://ria.ru/20210122/pogoda-1594104458.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Облачная погода без существенных осадков, местами туман утром, ожидает москвичей в пятницу, температура воздуха в столице к вечеру поднимется до нуля градусов,... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T08:08
2021-01-22T08:08
2021-01-22T08:08
александр синенков
погода
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Облачная погода без существенных осадков, местами туман утром, ожидает москвичей в пятницу, температура воздуха в столице к вечеру поднимется до нуля градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Нас ожидает облачная погода, без существенных осадков. Утром местами туман. Температура воздуха в столице к вечеру до нуля, сейчас минус 7, в Подмосковье минус 3 - плюс 2 к вечеру", - сказал Синенков.Синоптик добавил, что ветер южный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20210121/ottepel-1593971933.html
москва
московская область (подмосковье)
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александр синенков, погода, москва, московская область (подмосковье)