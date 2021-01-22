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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210122/podvore-1594145635.html
Посол: занявшие Александровское подворье не обеспечивают его безопасность
Посол: занявшие Александровское подворье не обеспечивают его безопасность
Попытка одного из клириков РПЦ за рубежом водвориться на Александровском подворье в Иерусалиме, в то время как суд решает вопрос о его принадлежности, можно... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T13:13
2021-01-22T13:13
религия и мировоззрение
анатолий викторов
новости - религия и мировоззрение
иерусалим
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 янв - РИА Новости. Попытка одного из клириков РПЦ за рубежом водвориться на Александровском подворье в Иерусалиме, в то время как суд решает вопрос о его принадлежности, можно назвать досадным недоразумением, подтверждающим необходимость скорейшего урегулирования статуса подворья, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Израиле Анатолий Викторов."Это была попытка водвориться, да, на Александровском подворье, со стороны одного из клириков представительства Русской православной церкви за рубежом &lt;...&gt;, который в сопровождении еще двух монахов насильственных путем вошел в подворье и объявил, что отныне он здесь хозяин. Ну такие, в общем-то, хулиганские действия расценили как хулиганские действия, была вызвана полиция", - рассказал глава российской дипмиссии в интервью РИА Новости.Вторгшийся клирик РПЦЗ был выдворен с территории подворья и допрошен полицией. Российская сторона расценила происшествие как досадное недоразумение и надеется, что это не было сознательными деструктивными действиями РПЦЗ, отметил посол. По его мнению, инцидент должен обратить внимание властей на обеспечение безопасности Александровского подворья."Мы, естественно, призвали власти Израиля повнимательнее, так сказать, отнестись, с учетом имеющего место инцидента, к вопросам обеспечения безопасности этого святого (места) для всех христиан, не только русских, но и других, и не только православных, но для всего христианского мира. Подчеркнули, что вот этот инцидент лишний раз подтвердил необходимость скорейшего урегулирования его статуса, поскольку люди, которые его занимают, не в состоянии обеспечить безопасность этого объекта, так что надеюсь, что соответствующие меры будут приняты", - заключил собеседник агентства.Александровское подворье находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня. Здание, построенное в конце XIX века, было оформлено на дом Романовых. После революции 1917 года начался спор за право собственности. К 2000-м годам здание Александровского подворья оказалось под управлением так называемого Православного палестинского общества (ППО), которое объявило себя преемником дореволюционного ИППО. Российское ИППО совместно с российскими властями много лет добивается возвращения Александровского подворья. В то же время глава ППО Николай Воронцов-Гофман заявлял, что намерен оспорить в суде претензии России на здание. Как сообщали в апреле СМИ, Иерусалимский окружной суд издал временный запрет на передачу России права владения Александровским подворьем до вынесения окончательного решения по этому вопросу.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется на то, что власти Израиля все же передадут РФ Александровское подворье, для России это очень важный вопрос.В октябре 2020 года регистратор недвижимого имущества минюста Израиля принял решение о возобновлении регистрации на Россию Александровского подворья в Иерусалиме. Сейчас, по славам главы российской дипмиссии в Израиле, в окружном суде Иерусалима рассматриваются жалобы и возражения против решения начальника управления. Это уже третья стадия рассмотрения поданных возражений, которая должна быть разрешена в судебном порядке.
https://ria.ru/20210122/ierusalim-1594145267.html
https://ria.ru/20210113/ierusalim-1592865861.html
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анатолий викторов, новости - религия и мировоззрение, иерусалим, израиль

Посол: занявшие Александровское подворье не обеспечивают его безопасность

13:13 22.01.2021
 
© Фото : МИД РФПосол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов
Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© Фото : МИД РФ
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 янв - РИА Новости. Попытка одного из клириков РПЦ за рубежом водвориться на Александровском подворье в Иерусалиме, в то время как суд решает вопрос о его принадлежности, можно назвать досадным недоразумением, подтверждающим необходимость скорейшего урегулирования статуса подворья, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Израиле Анатолий Викторов.
"Это была попытка водвориться, да, на Александровском подворье, со стороны одного из клириков представительства Русской православной церкви за рубежом <...>, который в сопровождении еще двух монахов насильственных путем вошел в подворье и объявил, что отныне он здесь хозяин. Ну такие, в общем-то, хулиганские действия расценили как хулиганские действия, была вызвана полиция", - рассказал глава российской дипмиссии в интервью РИА Новости.
Вторгшийся клирик РПЦЗ был выдворен с территории подворья и допрошен полицией. Российская сторона расценила происшествие как досадное недоразумение и надеется, что это не было сознательными деструктивными действиями РПЦЗ, отметил посол. По его мнению, инцидент должен обратить внимание властей на обеспечение безопасности Александровского подворья.
Александровское подворье в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
Вчера, 13:10Религия и мировоззрение
Передача России подворья в Иерусалиме затянулась, признал посол Викторов
"Мы, естественно, призвали власти Израиля повнимательнее, так сказать, отнестись, с учетом имеющего место инцидента, к вопросам обеспечения безопасности этого святого (места) для всех христиан, не только русских, но и других, и не только православных, но для всего христианского мира. Подчеркнули, что вот этот инцидент лишний раз подтвердил необходимость скорейшего урегулирования его статуса, поскольку люди, которые его занимают, не в состоянии обеспечить безопасность этого объекта, так что надеюсь, что соответствующие меры будут приняты", - заключил собеседник агентства.
Александровское подворье находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня. Здание, построенное в конце XIX века, было оформлено на дом Романовых. После революции 1917 года начался спор за право собственности. К 2000-м годам здание Александровского подворья оказалось под управлением так называемого Православного палестинского общества (ППО), которое объявило себя преемником дореволюционного ИППО. Российское ИППО совместно с российскими властями много лет добивается возвращения Александровского подворья. В то же время глава ППО Николай Воронцов-Гофман заявлял, что намерен оспорить в суде претензии России на здание. Как сообщали в апреле СМИ, Иерусалимский окружной суд издал временный запрет на передачу России права владения Александровским подворьем до вынесения окончательного решения по этому вопросу.
Международный культурный форум в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 14:25Религия и мировоззрение
Степашин надеется, что Александровское подворье вернут России в этом году
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется на то, что власти Израиля все же передадут РФ Александровское подворье, для России это очень важный вопрос.
В октябре 2020 года регистратор недвижимого имущества минюста Израиля принял решение о возобновлении регистрации на Россию Александровского подворья в Иерусалиме. Сейчас, по славам главы российской дипмиссии в Израиле, в окружном суде Иерусалима рассматриваются жалобы и возражения против решения начальника управления. Это уже третья стадия рассмотрения поданных возражений, которая должна быть разрешена в судебном порядке.
 
Религия и мировоззрениеАнатолий ВикторовНовости - Религия и мировоззрениеИерусалимИзраиль
 
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