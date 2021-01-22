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РИА Новости Недвижимость стало триумфатором юбилейной премии JOY
РИА Новости Недвижимость стало триумфатором юбилейной премии JOY
Входящий в медиагруппу "Россия сегодня" информационно-аналитический ресурс РИА Новости Недвижимость стал триумфатором 10-й, юбилейной премии JOY (Journalist Of... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T12:52
2021-01-22T12:52
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Входящий в медиагруппу "Россия сегодня" информационно-аналитический ресурс РИА Новости Недвижимость стал триумфатором 10-й, юбилейной премии JOY (Journalist Of The Year in Rеаl Estate), которая ежегодно вручается представителям медиа, освещающим темы рынка недвижимости. На прошедшей накануне вечером в Москве церемонии награждения победителей он получил сразу четыре приза, в том числе в номинации "Информационное агентство года".Кроме того, выпускающий редактор РИА Новости Недвижимость Мария Неретина признана лучшей в номинации "Аналитический материал. Жилая недвижимость" за статью "Оптимизм проиграл: жилье в Москве дорожает вопреки коронакризису". Шеф-редактор Марина Заблудовская победила в номинации "Авторская колонка" с материалом "Велодорожка прямиком в сердце, или Тольяттинские камни бесконечности". А заместитель руководителя редакции Константин Балакин отмечен в спецноминации от Минстроя РФ "Вызов года" за материал "Вынужденная скорость: как строили коронавирусную больницу в Коммунарке".Премия JOY была учреждена в 2011 году ассоциацией профессионалов рынка недвижимости REPA (Rеаl Estate Professionals’ Association). В состав жюри входят лидеры мнений рынка недвижимости в области маркетинга и связей с общественностью, журналистики и издательского дела, работающие в крупных девелоперских компаниях, а также руководители коммуникационных агентств. Премия оценивается профессиональным сообществом как важное достижение и способствует развитию рынка недвижимости России. В этом году она присуждалась в 24 номинациях. "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, ТОК, КОТ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Главным продуктом агентства являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и на фарси. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы "Зубовский, 4".
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миа "россия сегодня", риа новости, новости агентства, общество

РИА Новости Недвижимость стало триумфатором юбилейной премии JOY

12:52 22.01.2021
 
© Фото : Павел Хоменко/REPAЦеремони награждения победителей 10-й, юбилейной премии JOY
Церемони награждения победителей 10-й, юбилейной премии JOY - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© Фото : Павел Хоменко/REPA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Входящий в медиагруппу "Россия сегодня" информационно-аналитический ресурс РИА Новости Недвижимость стал триумфатором 10-й, юбилейной премии JOY (Journalist Of The Year in Rеаl Estate), которая ежегодно вручается представителям медиа, освещающим темы рынка недвижимости. На прошедшей накануне вечером в Москве церемонии награждения победителей он получил сразу четыре приза, в том числе в номинации "Информационное агентство года".
© Фото : Павел Хоменко/REPAЦеремони награждения победителей 10-й, юбилейной премии JOY
Церемони награждения победителей 10-й, юбилейной премии JOY - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© Фото : Павел Хоменко/REPA
Церемони награждения победителей 10-й, юбилейной премии JOY
Кроме того, выпускающий редактор РИА Новости Недвижимость Мария Неретина признана лучшей в номинации "Аналитический материал. Жилая недвижимость" за статью "Оптимизм проиграл: жилье в Москве дорожает вопреки коронакризису". Шеф-редактор Марина Заблудовская победила в номинации "Авторская колонка" с материалом "Велодорожка прямиком в сердце, или Тольяттинские камни бесконечности". А заместитель руководителя редакции Константин Балакин отмечен в спецноминации от Минстроя РФ "Вызов года" за материал "Вынужденная скорость: как строили коронавирусную больницу в Коммунарке".
© Фото : Павел Хоменко/REPAЦеремони награждения победителей 10-й, юбилейной премии JOY
Церемони награждения победителей 10-й, юбилейной премии JOY - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© Фото : Павел Хоменко/REPA
Церемони награждения победителей 10-й, юбилейной премии JOY
Премия JOY была учреждена в 2011 году ассоциацией профессионалов рынка недвижимости REPA (Rеаl Estate Professionals’ Association). В состав жюри входят лидеры мнений рынка недвижимости в области маркетинга и связей с общественностью, журналистики и издательского дела, работающие в крупных девелоперских компаниях, а также руководители коммуникационных агентств. Премия оценивается профессиональным сообществом как важное достижение и способствует развитию рынка недвижимости России. В этом году она присуждалась в 24 номинациях.
© Фото : Павел Хоменко/REPA Церемони награждения победителей 10-й, юбилейной премии JOY
Церемони награждения победителей 10-й, юбилейной премии JOY - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© Фото : Павел Хоменко/REPA
Церемони награждения победителей 10-й, юбилейной премии JOY
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события.
Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, ТОК, КОТ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Главным продуктом агентства являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и на фарси. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы "Зубовский, 4".
Вывеска на здании МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 11:37
Глава МЧС наградил журналистов РИА Новости
 
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