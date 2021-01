https://ria.ru/20210122/pobediteli-1594141720.html

РИА Новости Недвижимость стало триумфатором юбилейной премии JOY

РИА Новости Недвижимость стало триумфатором юбилейной премии JOY

Входящий в медиагруппу "Россия сегодня" информационно-аналитический ресурс РИА Новости Недвижимость стал триумфатором 10-й, юбилейной премии JOY (Journalist Of... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T12:52

2021-01-22T12:52

2021-01-22T12:52

миа "россия сегодня"

риа новости

новости агентства

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594137389_0:116:2232:1372_1920x0_80_0_0_d48f38bf003f977b2f7f74e48d4b06b2.jpg

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Входящий в медиагруппу "Россия сегодня" информационно-аналитический ресурс РИА Новости Недвижимость стал триумфатором 10-й, юбилейной премии JOY (Journalist Of The Year in Rеаl Estate), которая ежегодно вручается представителям медиа, освещающим темы рынка недвижимости. На прошедшей накануне вечером в Москве церемонии награждения победителей он получил сразу четыре приза, в том числе в номинации "Информационное агентство года".Кроме того, выпускающий редактор РИА Новости Недвижимость Мария Неретина признана лучшей в номинации "Аналитический материал. Жилая недвижимость" за статью "Оптимизм проиграл: жилье в Москве дорожает вопреки коронакризису". Шеф-редактор Марина Заблудовская победила в номинации "Авторская колонка" с материалом "Велодорожка прямиком в сердце, или Тольяттинские камни бесконечности". А заместитель руководителя редакции Константин Балакин отмечен в спецноминации от Минстроя РФ "Вызов года" за материал "Вынужденная скорость: как строили коронавирусную больницу в Коммунарке".Премия JOY была учреждена в 2011 году ассоциацией профессионалов рынка недвижимости REPA (Rеаl Estate Professionals’ Association). В состав жюри входят лидеры мнений рынка недвижимости в области маркетинга и связей с общественностью, журналистики и издательского дела, работающие в крупных девелоперских компаниях, а также руководители коммуникационных агентств. Премия оценивается профессиональным сообществом как важное достижение и способствует развитию рынка недвижимости России. В этом году она присуждалась в 24 номинациях. "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, ТОК, КОТ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Главным продуктом агентства являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и на фарси. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы "Зубовский, 4".

https://ria.ru/20210114/ria-novosti-1592986662.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

миа "россия сегодня", риа новости, новости агентства, общество