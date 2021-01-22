https://ria.ru/20210122/peskov-1594141331.html

Указания Кремля для реакции на незаконные акции не нужны, заявил Песков

Указания Кремля для реакции на незаконные акции не нужны, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правоохранительным органам не нужны указания Кремля, чтобы реагировать на несанкционированные... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T12:48

2021-01-22T12:48

2021-01-22T12:48

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

дмитрий песков

германия

шереметьево (аэропорт)

химки

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580479878_0:0:2959:1664_1920x0_80_0_0_5ab3f9b3b5525222f0e2116329789b19.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правоохранительным органам не нужны указания Кремля, чтобы реагировать на несанкционированные акции, сотрудники действуют в соответствии со служебной инструкцией и по закону.Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести 23 января несогласованные акции в его поддержку."Вы знаете, никакие указания Кремля здесь не требуются. Дело в том, что есть определенный режим законодательства относительно того, как проводятся эти акции, и как эти акции заранее согласовываются, и какие уведомления заранее подаются. В случае если проводятся какие-то незаконные акции, то, конечно, правоохранители - есть указания или нет указаний - действуют в соответствии со служебными инструкциями", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, прорабатывали ли в Кремле алгоритм действий правоохранителей на несанкционированной акции.Ранее МВД предупредило россиян об ответственности за участие и призывы к участию в несанкционированных акциях 23 января.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря его объявили в РФ в розыск.

https://radiosputnik.ria.ru/20210122/rosgvardiya-1594138872.html

https://ria.ru/20210122/aktsii-1594137814.html

германия

химки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), дмитрий песков, германия, шереметьево (аэропорт), химки, общество