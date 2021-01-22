Указания Кремля для реакции на незаконные акции не нужны, заявил Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Эрдоганом
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правоохранительным органам не нужны указания Кремля, чтобы реагировать на несанкционированные акции, сотрудники действуют в соответствии со служебной инструкцией и по закону.
Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести 23 января несогласованные акции в его поддержку.
"Вы знаете, никакие указания Кремля здесь не требуются. Дело в том, что есть определенный режим законодательства относительно того, как проводятся эти акции, и как эти акции заранее согласовываются, и какие уведомления заранее подаются. В случае если проводятся какие-то незаконные акции, то, конечно, правоохранители - есть указания или нет указаний - действуют в соответствии со служебными инструкциями", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, прорабатывали ли в Кремле алгоритм действий правоохранителей на несанкционированной акции.
Ранее МВД предупредило россиян об ответственности за участие и призывы к участию в несанкционированных акциях 23 января.
Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря его объявили в РФ в розыск.