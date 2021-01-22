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Указания Кремля для реакции на незаконные акции не нужны, заявил Песков
Указания Кремля для реакции на незаконные акции не нужны, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правоохранительным органам не нужны указания Кремля, чтобы реагировать на несанкционированные... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T12:48
2021-01-22T12:48
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
дмитрий песков
германия
шереметьево (аэропорт)
химки
общество
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правоохранительным органам не нужны указания Кремля, чтобы реагировать на несанкционированные акции, сотрудники действуют в соответствии со служебной инструкцией и по закону.Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести 23 января несогласованные акции в его поддержку."Вы знаете, никакие указания Кремля здесь не требуются. Дело в том, что есть определенный режим законодательства относительно того, как проводятся эти акции, и как эти акции заранее согласовываются, и какие уведомления заранее подаются. В случае если проводятся какие-то незаконные акции, то, конечно, правоохранители - есть указания или нет указаний - действуют в соответствии со служебными инструкциями", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, прорабатывали ли в Кремле алгоритм действий правоохранителей на несанкционированной акции.Ранее МВД предупредило россиян об ответственности за участие и призывы к участию в несанкционированных акциях 23 января.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря его объявили в РФ в розыск.
https://radiosputnik.ria.ru/20210122/rosgvardiya-1594138872.html
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германия
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алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), дмитрий песков, германия, шереметьево (аэропорт), химки, общество

Указания Кремля для реакции на незаконные акции не нужны, заявил Песков

12:48 22.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правоохранительным органам не нужны указания Кремля, чтобы реагировать на несанкционированные акции, сотрудники действуют в соответствии со служебной инструкцией и по закону.
Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести 23 января несогласованные акции в его поддержку.
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МВД напомнило об ответственности за призывы к участию в акциях 23 января
"Вы знаете, никакие указания Кремля здесь не требуются. Дело в том, что есть определенный режим законодательства относительно того, как проводятся эти акции, и как эти акции заранее согласовываются, и какие уведомления заранее подаются. В случае если проводятся какие-то незаконные акции, то, конечно, правоохранители - есть указания или нет указаний - действуют в соответствии со служебными инструкциями", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, прорабатывали ли в Кремле алгоритм действий правоохранителей на несанкционированной акции.
Ранее МВД предупредило россиян об ответственности за участие и призывы к участию в несанкционированных акциях 23 января.
Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря его объявили в РФ в розыск.
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Алексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Дмитрий ПесковГерманияШереметьево (аэропорт)ХимкиОбщество
 
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