https://ria.ru/20210122/pentagon-1594093181.html

Сенат снял формальные препятствия для утверждения Остина главой Пентагона

Сенат снял формальные препятствия для утверждения Остина главой Пентагона

Сенат США вслед за палатой представителей снял формальные препятствия для утверждения Ллойда Остина министром обороны, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T01:03

2021-01-22T01:03

2021-01-22T01:03

ллойд остин

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Сенат США вслед за палатой представителей снял формальные препятствия для утверждения Ллойда Остина министром обороны, свидетельствуют результаты голосования.Для кандидатов на пост гражданского министра обороны, ушедших в отставку менее чем 7 лет назад, требуется специальное разрешение конгресса. Четырехзвездный генерал Остин ушел в отставку в 2016 году.Теперь для утверждения Остина требуется голосование полным составом сената. Оно может состояться в скором времени, но когда - точно не известно.

https://ria.ru/20210120/ssha-1593766356.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ллойд остин, сша, в мире