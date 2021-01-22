https://ria.ru/20210122/pentagon-1594093181.html
Сенат снял формальные препятствия для утверждения Остина главой Пентагона
Сенат снял формальные препятствия для утверждения Остина главой Пентагона
Сенат США вслед за палатой представителей снял формальные препятствия для утверждения Ллойда Остина министром обороны, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T01:03
2021-01-22T01:03
2021-01-22T01:03
ллойд остин
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593788718_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_6ef825ac9d4a236b34e15a1acc7b27b0.jpg
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Сенат США вслед за палатой представителей снял формальные препятствия для утверждения Ллойда Остина министром обороны, свидетельствуют результаты голосования.Для кандидатов на пост гражданского министра обороны, ушедших в отставку менее чем 7 лет назад, требуется специальное разрешение конгресса. Четырехзвездный генерал Остин ушел в отставку в 2016 году.Теперь для утверждения Остина требуется голосование полным составом сената. Оно может состояться в скором времени, но когда - точно не известно.
https://ria.ru/20210120/ssha-1593766356.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593788718_239:0:2906:2000_1920x0_80_0_0_2bea1ce2bfc5c1a8b7dd0e56b7313ee6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ллойд остин, сша, в мире