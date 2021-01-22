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https://ria.ru/20210122/pase-1594161882.html
В ПАСЕ предложили принять резолюции по Навальному и Белоруссии
В ПАСЕ предложили принять резолюции по Навальному и Белоруссии
Парламентарии ПАСЕ предлагают ассамблее обсудить в рамках январской сессии ситуации вокруг Алексея Навального и в Белоруссии, после дебатов – принять резолюции, РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T14:39
2021-01-22T14:39
светлана тихановская
россия
сергей лавров
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
европейский суд по правам человека
евросоюз
парламентская ассамблея совета европы
грузия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Парламентарии ПАСЕ предлагают ассамблее обсудить в рамках январской сессии ситуации вокруг Алексея Навального и в Белоруссии, после дебатов – принять резолюции, сообщили РИА Новости в аппарате организации.В понедельник, 25 января открывается зимняя сессия ПАСЕ в смешанном режиме, что позволит евродепутатам участвовать в ней как удаленно, так и лично в Страсбурге.Дебаты с резолюцией…Как рассказали РИА Новости в Ассамблее, "накануне сессии поступили три предложения обсудить в рамках срочных дебатов с принятием резолюции". На сайте ПАСЕ поясняется, что речь идет об "аресте и задержании Алексея Навального в январе 2021 года", "обострении ситуации в Беларуси", "свободе выражения мнения (статья 10 ЕКПЧ) под угрозой со стороны "крупных технологических" компаний".МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря его объявили в РФ в розыск.После прошедших в Белоруссии 9 августа прошлого года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. По мнению оппозиции, на выборах победила Светлана Тихановская. Против неё и других оппозиционеров в Белоруссии возбуждены уголовные дела, в том числе по факту создания экстремистского формирования и руководства им с целью захвата государственной власти неконституционным путем - после того, как они сформировали органы, дублирующие, по мнению правоохранителей, официальные государственные структуры... И просто дебатыТему задержания Навального также предлагают обсудить в ПАСЕ в рамках текущих дебатов, без принятия резолюции. Еще обсудить в рамках текущих дебатов планируется следующие вопросы: запрет русского и других языков национальных меньшинств на Украине, репатриацию армянских военнопленных из Азербайджана, а также ситуацию с правами человека в Крыму и Севастополе во время пандемии COVID-19.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Согласно правилам, сначала повестку дня ассамблеи обсуждает в закрытом режиме уставной орган - Бюро. Затем на открытии ПАСЕ голосует за свою повестку.Другие вопросы повесткиНа предстоящей на следующей неделе сессии Ассамблея также изберет заместителя генерального секретаря Совета Европы, генерального секретаря Ассамблеи и судей от Греции и Швейцарии (выборы пройдут путем индивидуального электронного голосования). В рамках председательства Германии в комитете министров Совета Европы федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступит перед Ассамблеей и ответит на вопросы. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич также выступит с заявлением и ответит на вопросы парламентариев.Основное внимание на дебатах ассамблеи будет уделено этическим, правовым и практическим соображениям в отношении вакцины против COVID-19. Среди других вопросов повестки дня – этническое профилирование в Европе, ограничения деятельности НПО в странах – членах Совета Европы и дискриминация людей с хроническими заболеваниями. Также будут проведены дебаты относительно независимости судей в Польше и Молдавии и исполнения постановлений Европейского суда по правам человека. Планируется также провести дебаты о мониторинге Черногории и о парламентских выборах в Грузии .ПАСЕ должна будет изложить свою позицию относительно изменения Правил процедуры ПАСЕ в связи с Резолюцией 2319 (2020) о дополнительной процедуре совместных действий Комитета министров и Парламентской ассамблеи в случае серьезного нарушения одним из государств-членов своих уставных обязанностей.
https://ria.ru/20210118/pase-1593560534.html
https://ria.ru/20210122/putin-1594152935.html
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светлана тихановская, россия, сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, евросоюз, парламентская ассамблея совета европы, грузия, украина, в мире

В ПАСЕ предложили принять резолюции по Навальному и Белоруссии

14:39 22.01.2021
 
© Фото : Council of Europe/Nicolas ElsaesserЗал Парламентской ассамблеи Совета Европы
Зал Парламентской ассамблеи Совета Европы - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© Фото : Council of Europe/Nicolas Elsaesser
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Парламентарии ПАСЕ предлагают ассамблее обсудить в рамках январской сессии ситуации вокруг Алексея Навального и в Белоруссии, после дебатов – принять резолюции, сообщили РИА Новости в аппарате организации.
В понедельник, 25 января открывается зимняя сессия ПАСЕ в смешанном режиме, что позволит евродепутатам участвовать в ней как удаленно, так и лично в Страсбурге.
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Дебаты с резолюцией…

Как рассказали РИА Новости в Ассамблее, "накануне сессии поступили три предложения обсудить в рамках срочных дебатов с принятием резолюции". На сайте ПАСЕ поясняется, что речь идет об "аресте и задержании Алексея Навального в январе 2021 года", "обострении ситуации в Беларуси", "свободе выражения мнения (статья 10 ЕКПЧ) под угрозой со стороны "крупных технологических" компаний".
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря его объявили в РФ в розыск.
После прошедших в Белоруссии 9 августа прошлого года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. По мнению оппозиции, на выборах победила Светлана Тихановская. Против неё и других оппозиционеров в Белоруссии возбуждены уголовные дела, в том числе по факту создания экстремистского формирования и руководства им с целью захвата государственной власти неконституционным путем - после того, как они сформировали органы, дублирующие, по мнению правоохранителей, официальные государственные структуры.
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.. И просто дебаты

Тему задержания Навального также предлагают обсудить в ПАСЕ в рамках текущих дебатов, без принятия резолюции. Еще обсудить в рамках текущих дебатов планируется следующие вопросы: запрет русского и других языков национальных меньшинств на Украине, репатриацию армянских военнопленных из Азербайджана, а также ситуацию с правами человека в Крыму и Севастополе во время пандемии COVID-19.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Согласно правилам, сначала повестку дня ассамблеи обсуждает в закрытом режиме уставной орган - Бюро. Затем на открытии ПАСЕ голосует за свою повестку.
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Другие вопросы повестки

На предстоящей на следующей неделе сессии Ассамблея также изберет заместителя генерального секретаря Совета Европы, генерального секретаря Ассамблеи и судей от Греции и Швейцарии (выборы пройдут путем индивидуального электронного голосования). В рамках председательства Германии в комитете министров Совета Европы федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступит перед Ассамблеей и ответит на вопросы. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич также выступит с заявлением и ответит на вопросы парламентариев.
Основное внимание на дебатах ассамблеи будет уделено этическим, правовым и практическим соображениям в отношении вакцины против COVID-19. Среди других вопросов повестки дня – этническое профилирование в Европе, ограничения деятельности НПО в странах – членах Совета Европы и дискриминация людей с хроническими заболеваниями. Также будут проведены дебаты относительно независимости судей в Польше и Молдавии и исполнения постановлений Европейского суда по правам человека. Планируется также провести дебаты о мониторинге Черногории и о парламентских выборах в Грузии .
ПАСЕ должна будет изложить свою позицию относительно изменения Правил процедуры ПАСЕ в связи с Резолюцией 2319 (2020) о дополнительной процедуре совместных действий Комитета министров и Парламентской ассамблеи в случае серьезного нарушения одним из государств-членов своих уставных обязанностей.
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