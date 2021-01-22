https://ria.ru/20210122/park-1594153808.html
В Липецке появится новый парк
В Липецке появится новый парк
Новый парк в микрорайоне Европейский появится в Липецке, его построят в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T13:59
2021-01-22T13:59
2021-01-22T13:59
липецкая область
игорь артамонов
липецк
общество
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ЛИПЕЦК, 22 янв – РИА Новости. Новый парк в микрорайоне Европейский появится в Липецке, его построят в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда", работы планируется начать уже в этом году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Этот парк станет седьмым в областном центре.По словам главы региона, в парке оборудуют несколько спортивных площадок – для футбола, стритбола, воркаута и игры в теннис, а также создадут игровые зоны для детей от трёх до двенадцати лет. Кроме того, на территории будет парковка, фудкорт, прогулочные зоны и площадки для игры в шахматы.Артамонов отметил, что основная идея парка - это единый двор для всех жителей микрорайона, где каждый сможет найти себе занятие по душе. Проект уже разрабатывается, по готовности его обязательно вынесут на общественные обсуждения. "Благоустройству в регионе уделяется пристальное внимание. Реализация нацпроекта "Жильё и городская среда" – одно из приоритетных направлений деятельности органов власти", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20210120/lipetsk-1593852155.html
липецк
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игорь артамонов, липецк, общество
ЛИПЕЦК, 22 янв – РИА Новости.
Новый парк в микрорайоне Европейский появится в Липецке
, его построят в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда", работы планируется начать уже в этом году, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
Этот парк станет седьмым в областном центре.
По словам главы региона, в парке оборудуют несколько спортивных площадок – для футбола, стритбола, воркаута и игры в теннис, а также создадут игровые зоны для детей от трёх до двенадцати лет. Кроме того, на территории будет парковка, фудкорт, прогулочные зоны и площадки для игры в шахматы.
Артамонов отметил, что основная идея парка - это единый двор для всех жителей микрорайона, где каждый сможет найти себе занятие по душе. Проект уже разрабатывается, по готовности его обязательно вынесут на общественные обсуждения. "Благоустройству в регионе уделяется пристальное внимание. Реализация нацпроекта "Жильё и городская среда" – одно из приоритетных направлений деятельности органов власти", - сказал Артамонов.