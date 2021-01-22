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В ДНР заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе
В ДНР заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе
Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T13:46
2021-01-22T13:46
руслан якубов
донбасс
донецкая народная республика
киев
в мире
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ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов заявил об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе."Обстановка на линии соприкосновения продолжает обостряться. После обстрелов жилых кварталов Старомихайловки вечером 21 января под огнем противника оказались населенные пункты на юге республики", - сказал Якубов журналистам.Он отметил, что украинские силовики в течение двух часов вели обстрел в направлении четырех населенных пунктов на юге ДНР с применением минометов калибром 82 миллиметра и гранатометов."Ситуация складывается критическая, наблюдаемая тенденция подтверждает намерения противника начать новый виток эскалации. Требуем от официального Киева прекратить вооруженные провокации, провести соответствующие разбирательства и наказать виновных", - отметил Якубов.Также он отметил, что в их распоряжении имеется радиоперехват украинских силовиков, который подтверждает применение запрещенного вооружения.В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210121/donbass-1594028814.html
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руслан якубов, донбасс, донецкая народная республика, киев, в мире

В ДНР заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе

13:46 22.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкСотрудник СЦКК на контрольном пункте въезда-выезда "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
Сотрудник СЦКК на контрольном пункте въезда-выезда Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов заявил об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.
"Обстановка на линии соприкосновения продолжает обостряться. После обстрелов жилых кварталов Старомихайловки вечером 21 января под огнем противника оказались населенные пункты на юге республики", - сказал Якубов журналистам.
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Он отметил, что украинские силовики в течение двух часов вели обстрел в направлении четырех населенных пунктов на юге ДНР с применением минометов калибром 82 миллиметра и гранатометов.
"Ситуация складывается критическая, наблюдаемая тенденция подтверждает намерения противника начать новый виток эскалации. Требуем от официального Киева прекратить вооруженные провокации, провести соответствующие разбирательства и наказать виновных", - отметил Якубов.
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Также он отметил, что в их распоряжении имеется радиоперехват украинских силовиков, который подтверждает применение запрещенного вооружения.
В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
 
Руслан ЯкубовДонбассДонецкая Народная РеспубликаКиевВ мире
 
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