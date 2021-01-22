В ДНР заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкСотрудник СЦКК на контрольном пункте въезда-выезда "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов заявил об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.
"Обстановка на линии соприкосновения продолжает обостряться. После обстрелов жилых кварталов Старомихайловки вечером 21 января под огнем противника оказались населенные пункты на юге республики", - сказал Якубов журналистам.
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Он отметил, что украинские силовики в течение двух часов вели обстрел в направлении четырех населенных пунктов на юге ДНР с применением минометов калибром 82 миллиметра и гранатометов.
"Ситуация складывается критическая, наблюдаемая тенденция подтверждает намерения противника начать новый виток эскалации. Требуем от официального Киева прекратить вооруженные провокации, провести соответствующие разбирательства и наказать виновных", - отметил Якубов.
Также он отметил, что в их распоряжении имеется радиоперехват украинских силовиков, который подтверждает применение запрещенного вооружения.
В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.