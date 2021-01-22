https://ria.ru/20210122/obostrenie-1594151678.html

В ДНР заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе

В ДНР заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе

Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T13:46

2021-01-22T13:46

2021-01-22T13:46

руслан якубов

донбасс

донецкая народная республика

киев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583971752_0:0:2992:1682_1920x0_80_0_0_e7f246a65edb34f26027600f78948b1f.jpg

ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов заявил об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе."Обстановка на линии соприкосновения продолжает обостряться. После обстрелов жилых кварталов Старомихайловки вечером 21 января под огнем противника оказались населенные пункты на юге республики", - сказал Якубов журналистам.Он отметил, что украинские силовики в течение двух часов вели обстрел в направлении четырех населенных пунктов на юге ДНР с применением минометов калибром 82 миллиметра и гранатометов."Ситуация складывается критическая, наблюдаемая тенденция подтверждает намерения противника начать новый виток эскалации. Требуем от официального Киева прекратить вооруженные провокации, провести соответствующие разбирательства и наказать виновных", - отметил Якубов.Также он отметил, что в их распоряжении имеется радиоперехват украинских силовиков, который подтверждает применение запрещенного вооружения.В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210121/donbass-1594028814.html

https://ria.ru/20210121/obstrel-1593980698.html

донбасс

донецкая народная республика

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

руслан якубов, донбасс, донецкая народная республика, киев, в мире