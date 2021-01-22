https://ria.ru/20210122/nornikel-1594146011.html

Красноярский суд отложил рассмотрение иска Росприроднадзора к Норникелю

Красноярский суд отложил рассмотрение иска Росприроднадзора к Норникелю

Арбитражный суд Красноярского края отложил на 5 февраля рассмотрение иска Росприроднадзора к АО "НТЭК" (структура "Норильского никеля") о возмещении рекордной... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T13:16

2021-01-22T13:16

2021-01-22T13:33

разлив дизельного топлива в норильске

норильский никель

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 22 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Красноярского края отложил на 5 февраля рассмотрение иска Росприроднадзора к АО "НТЭК" (структура "Норильского никеля") о возмещении рекордной для России суммы вреда окружающей среде в почти 148 миллиардов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь суда по итогам заседания.Первое заседание по делу было проведено в Красноярске 12 октября. На заседании 15 января суд объявил перерыв в рассмотрении иска до 22 января. В пятницу на заседании присутствовала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Во время заседания суд отказал в удовлетворении ходатайства НТЭК о назначении экспертизы о возможности восстановления природной среды в натуральной форме."Отложение на 5 февраля", - сказала представитель суда.​Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждены уголовные дела по статьям "порча земли", "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ", "загрязнение вод" и "халатность" (из-за несвоевременного информирования о ЧС), задержаны руководители ТЭЦ.Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей. Адвокат Юлий Тай, представляющий интересы НТЭК, по итогам одного из заседаний суда в Красноярске по этому спору сказал журналистам, что компания готова к мирному разрешению спора, но пока не находит точек соприкосновения с Росприроднадзором.

https://ria.ru/20201224/razliv-1590698352.html

красноярский край

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разлив дизельного топлива в норильске, норильский никель, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), красноярский край