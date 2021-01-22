https://ria.ru/20210122/niva-1594170292.html

"АвтоВАЗ" выпустил новую версию Lada Niva

"АвтоВАЗ" выпустил новую версию Lada Niva

"АвтоВАЗ" приступил к выпуску новой версии пятидверного внедорожника Lada Niva Legend в специсполнении Black. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T15:20

2021-01-22T15:20

2021-01-22T16:17

авто

автоваз

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. "АвтоВАЗ" приступил к выпуску новой версии пятидверного внедорожника Lada Niva Legend в специсполнении Black.Как сообщается на сайте компании, новая версия будет отличаться контрастными элементами дизайна: черными колесными дисками, черными корпусами зеркал, темной обивкой потолка и сидений.Стоимость новой версии будет начинаться от 729 тысяч рублей. За эту цену в комплектацию войдет кондиционер, обогрев передних сидений и зеркал, а также 16-дюймовые литые диски колес.В серию Black входят кросс-версии семейств Vesta, Xray, а также трехдверная версия Lada Niva Legend. Эти автомобили поступили в продажу в октябре прошлого года.

https://ria.ru/20210116/niva-1593288077.html

https://ria.ru/20210115/lada-1593124855.html

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2021

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