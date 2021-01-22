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"АвтоВАЗ" выпустил новую версию Lada Niva
"АвтоВАЗ" выпустил новую версию Lada Niva
"АвтоВАЗ" приступил к выпуску новой версии пятидверного внедорожника Lada Niva Legend в специсполнении Black. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T15:20
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авто
автоваз
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. "АвтоВАЗ" приступил к выпуску новой версии пятидверного внедорожника Lada Niva Legend в специсполнении Black.Как сообщается на сайте компании, новая версия будет отличаться контрастными элементами дизайна: черными колесными дисками, черными корпусами зеркал, темной обивкой потолка и сидений.Стоимость новой версии будет начинаться от 729 тысяч рублей. За эту цену в комплектацию войдет кондиционер, обогрев передних сидений и зеркал, а также 16-дюймовые литые диски колес.В серию Black входят кросс-версии семейств Vesta, Xray, а также трехдверная версия Lada Niva Legend. Эти автомобили поступили в продажу в октябре прошлого года.
https://ria.ru/20210116/niva-1593288077.html
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авто, автоваз

"АвтоВАЗ" выпустил новую версию Lada Niva

15:20 22.01.2021 (обновлено: 16:17 22.01.2021)
 
© Фото : Автоваз5-дверная LADA Niva Legend
5-дверная LADA Niva Legend - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© Фото : Автоваз
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. "АвтоВАЗ" приступил к выпуску новой версии пятидверного внедорожника Lada Niva Legend в специсполнении Black.
Как сообщается на сайте компании, новая версия будет отличаться контрастными элементами дизайна: черными колесными дисками, черными корпусами зеркал, темной обивкой потолка и сидений.
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"Классический дизайн с черными акцентами одинаково выигрышно смотрится и в городе, и на природе", — отметил производитель.

Стоимость новой версии будет начинаться от 729 тысяч рублей. За эту цену в комплектацию войдет кондиционер, обогрев передних сидений и зеркал, а также 16-дюймовые литые диски колес.
В серию Black входят кросс-версии семейств Vesta, Xray, а также трехдверная версия Lada Niva Legend. Эти автомобили поступили в продажу в октябре прошлого года.
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