https://ria.ru/20210122/netflix-1594055210.html
Netflix берет на себя решения вопроса "что посмотреть"
Netflix берет на себя решения вопроса "что посмотреть"
Netflix предложит опцию "shuffle play" ("случайное воспроизведение") пользователям во всем мире на всех устройствах в первой половине 2021 года, сообщает... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T06:53
2021-01-22T06:53
2021-01-22T06:53
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netflix
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Netflix предложит опцию "shuffle play" ("случайное воспроизведение") пользователям во всем мире на всех устройствах в первой половине 2021 года, сообщает Variety. Таким образом, если зритель сомневается, сервис решит за него "чего бы еще посмотреть".По словам одного из руководителей компании Грега Петерса, люди зачастую не хотят тратить время на изучение возможных вариантов и предпочитают нажать на одну кнопку, чтобы фильм тут же начался.Если вы не готовы сами принять решение, Netflix предложит вам свою версию на основе того, что вы смотрели раньше. В случае, если вариант, сгенерированный сервисом, вам не подходит, можно нажать на кнопку "еще что-нибудь". Опция "shuffle play" позволяет Netflix предлагать пользователям новые фильмы и сериалы. Целью является увеличение общего времени просмотров и привлечение большего количества подписчиков.
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кино и сериалы, новости культуры, netflix
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости
. Netflix предложит опцию "shuffle play" ("случайное воспроизведение") пользователям во всем мире на всех устройствах в первой половине 2021 года, сообщает
Variety.
Таким образом, если зритель сомневается, сервис решит за него "чего бы еще посмотреть".
По словам одного из руководителей компании Грега Петерса, люди зачастую не хотят тратить время на изучение возможных вариантов и предпочитают нажать на одну кнопку, чтобы фильм тут же начался.
Если вы не готовы сами принять решение, Netflix предложит вам свою версию на основе того, что вы смотрели раньше. В случае, если вариант, сгенерированный сервисом, вам не подходит, можно нажать на кнопку "еще что-нибудь".
Опция "shuffle play" позволяет Netflix предлагать пользователям новые фильмы и сериалы. Целью является увеличение общего времени просмотров и привлечение большего количества подписчиков.