https://ria.ru/20210122/navalnyy-1594210356.html
В Калининграде арестовали волонтера штаба Навального
В Калининграде арестовали волонтера штаба Навального
Суд арестовал на трое суток волонтера штаба Алексея Навального в Калининграде за организацию несанкционированного публичного мероприятия, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T18:52
2021-01-22T18:52
2021-01-22T18:52
ольга ярославская
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
москва
калининградская область
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 22 янв - РИА Новости. Суд арестовал на трое суток волонтера штаба Алексея Навального в Калининграде за организацию несанкционированного публичного мероприятия, сообщили РИА Новости в Ленинградском районном суде."Ленинградский районный суд Калининграда признал Рагнара Рейна виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия (собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) без подачи в установленном порядке уведомления и назначил наказание в виде трех суток административного ареста", - сообщили в суде.Волонтер калининградского штаба Рейн опубликовал в YouTube видео, в котором призывает участвовать в акции в поддержку Навального. Координатор штаба в Калининграде Александр Черников на своей странице в Instagram написал, что не намерен идти на митинг, нарушая закон. В штабе уточнили, что в пятницу Черников покинул свой пост.Прокуратура Калининградской области в связи с призывами в соцсетях предупредила об ответственности за участие в несанкционированных акциях. В администрации сообщили, что заявок на проведение акции к ним не поступало.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.
https://ria.ru/20210122/provokatsii-1594200685.html
https://ria.ru/20210122/zakharova-1594208577.html
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ольга ярославская, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, калининградская область, калининград
КАЛИНИНГРАД, 22 янв - РИА Новости.
Суд арестовал на трое суток волонтера штаба Алексея Навального
в Калининграде
за организацию несанкционированного публичного мероприятия, сообщили РИА Новости в Ленинградском районном суде.
"Ленинградский районный суд Калининграда признал Рагнара Рейна виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия (собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) без подачи в установленном порядке уведомления и назначил наказание в виде трех суток административного ареста", - сообщили в суде.
Волонтер калининградского штаба Рейн опубликовал в YouTube видео, в котором призывает участвовать в акции в поддержку Навального. Координатор штаба в Калининграде Александр Черников на своей странице в Instagram написал, что не намерен идти на митинг, нарушая закон. В штабе уточнили, что в пятницу Черников покинул свой пост.
Прокуратура Калининградской области
в связи с призывами в соцсетях предупредила об ответственности за участие в несанкционированных акциях. В администрации сообщили, что заявок на проведение акции к ним не поступало.
МВД России и Генпрокуратура
неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве
и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.