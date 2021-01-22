https://ria.ru/20210122/navalnyy-1594210356.html

В Калининграде арестовали волонтера штаба Навального

В Калининграде арестовали волонтера штаба Навального

Суд арестовал на трое суток волонтера штаба Алексея Навального в Калининграде за организацию несанкционированного публичного мероприятия, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T18:52

2021-01-22T18:52

2021-01-22T18:52

ольга ярославская

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

москва

калининградская область

калининград

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КАЛИНИНГРАД, 22 янв - РИА Новости. Суд арестовал на трое суток волонтера штаба Алексея Навального в Калининграде за организацию несанкционированного публичного мероприятия, сообщили РИА Новости в Ленинградском районном суде."Ленинградский районный суд Калининграда признал Рагнара Рейна виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия (собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) без подачи в установленном порядке уведомления и назначил наказание в виде трех суток административного ареста", - сообщили в суде.Волонтер калининградского штаба Рейн опубликовал в YouTube видео, в котором призывает участвовать в акции в поддержку Навального. Координатор штаба в Калининграде Александр Черников на своей странице в Instagram написал, что не намерен идти на митинг, нарушая закон. В штабе уточнили, что в пятницу Черников покинул свой пост.Прокуратура Калининградской области в связи с призывами в соцсетях предупредила об ответственности за участие в несанкционированных акциях. В администрации сообщили, что заявок на проведение акции к ним не поступало.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.

https://ria.ru/20210122/provokatsii-1594200685.html

https://ria.ru/20210122/zakharova-1594208577.html

https://ria.ru/20210122/aktsii-1594195620.html

москва

калининградская область

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга ярославская, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, калининградская область, калининград