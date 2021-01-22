https://ria.ru/20210122/navalnyy-1594103791.html

В Приморье координатора штаба Навального задержали за призывы к митингу

В Приморье координатора штаба Навального задержали за призывы к митингу

Координатор штаба Алексея Навального во Владивостоке Екатерина Ведерникова задержана, ей вменяют в вину призывы к несанкционированной акции, сообщила РИА... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T07:53

2021-01-22T07:53

2021-01-22T07:53

алексей навальный

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. Координатор штаба Алексея Навального во Владивостоке Екатерина Ведерникова задержана, ей вменяют в вину призывы к несанкционированной акции, сообщила РИА Новости адвокат Полина Сидельникова, прибывшая в полицию.В пятницу утром штаб Навального в соцсетях сообщил о задержании Ведерниковой. Сидельникова подтвердила агентству эту информацию, сообщив, что уже прибыла в отдел полиции."Я в отделе полиции. Она здесь", - сказала адвокат. По ее словам, Ведерникова рассказала, что ехала в автобусе, когда ее задержали и привезли в отдел."Составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 за призывы к несогласованному митингу. Дело будет рассмотрено сегодня в Первореченском районном суде Владивостока", - добавила Сидельникова.В УМВД РФ по Приморскому краю информацию о задержании не комментируют.Ранее первый замглавы МВД РФ Александр Горовой заявил, что к ответственности будут привлечены "все, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки писем" принять участие в несанкционированной акции в поддержку Навального.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря его объявили в РФ в розыск.

https://radiosputnik.ria.ru/20210122/proisshestviya-1594103174.html

https://ria.ru/20210122/navalnyy-1594094244.html

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, владивосток, приморский край, происшествия