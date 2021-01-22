https://ria.ru/20210122/navalnyy-1594094244.html

Глава Евросовета по итогам саммита ЕС призвал освободить Навального

Глава Евросовета по итогам саммита ЕС призвал освободить Навального

Глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС в формате видеоконференции призвал к немедленному освобождению Алексея Навального. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T01:25

2021-01-22T01:25

2021-01-22T01:25

россия

евросовет

шарль мишель

алексей навальный

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БРЮССЕЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС в формате видеоконференции призвал к немедленному освобождению Алексея Навального.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря его объявили в РФ в розыск.Он также призвал к прозрачному расследованию "покушения на жизнь" Навального в сотрудничестве с ОЗХО.Саммит лидеров Европейского союза, который был, главным образом, посвящен борьбе с коронавирусом, включая сертификаты о вакцинации, взаимное признание тестов на коронавирус и координацию трансграничного перемещения граждан внутри союза, прошел в четверг в режиме видеоконференции.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.Накануне возвращения Навального в Москву власти ФРГ ответили на четыре запроса РФ о правовой помощи, но так и не передали России медицинские заключения по делу Навального. По оценке Генпрокуратуры РФ, Германия отклонила большую часть российских ходатайств, а переданные протоколы допросов Навального и его жены оказались "несодержательны". Ведомство расценило это как "полное неисполнение российских запросов по формальным основаниям".Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".

https://ria.ru/20210122/bayden-1594092100.html

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россия, евросовет, шарль мишель, алексей навальный, в мире