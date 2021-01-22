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В МЧС предупредили о тумане и гололеде в Москве
В МЧС предупредили о тумане и гололеде в Москве
Спасатели предупредили о тумане, плохой видимости и гололедице в Москве в ближайшие часы, сообщается в пятницу на сайте столичного главка МЧС России. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T10:53
2021-01-22T10:53
погода
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Спасатели предупредили о тумане, плохой видимости и гололедице в Москве в ближайшие часы, сообщается в пятницу на сайте столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час с сохранением до 21 часа 22 января местами в городе Москве ожидается туман с ухудшением видимости 300-800 м, слабый гололед. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений, и парковаться вдали от деревьев. Кроме того, пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. При движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.
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погода, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество

В МЧС предупредили о тумане и гололеде в Москве

10:53 22.01.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУборочная машина на Васильевском спуске в Москве
Уборочная машина на Васильевском спуске в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Спасатели предупредили о тумане, плохой видимости и гололедице в Москве в ближайшие часы, сообщается в пятницу на сайте столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час с сохранением до 21 часа 22 января местами в городе Москве ожидается туман с ухудшением видимости 300-800 м, слабый гололед. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений, и парковаться вдали от деревьев. Кроме того, пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. При движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.
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ПогодаФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
 
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