https://ria.ru/20210122/moskva-1594119481.html
В МЧС предупредили о тумане и гололеде в Москве
В МЧС предупредили о тумане и гололеде в Москве
Спасатели предупредили о тумане, плохой видимости и гололедице в Москве в ближайшие часы, сообщается в пятницу на сайте столичного главка МЧС России. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T10:53
2021-01-22T10:53
2021-01-22T10:53
погода
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Спасатели предупредили о тумане, плохой видимости и гололедице в Москве в ближайшие часы, сообщается в пятницу на сайте столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час с сохранением до 21 часа 22 января местами в городе Москве ожидается туман с ухудшением видимости 300-800 м, слабый гололед. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений, и парковаться вдали от деревьев. Кроме того, пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. При движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.
https://ria.ru/20210122/sugrob-1594116781.html
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погода, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество