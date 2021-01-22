https://ria.ru/20210122/moshennichestvo-1594120073.html
МВД и Центробанк предупредили о новой схеме телефонного мошенничества
МВД и Центробанк предупредили о новой схеме телефонного мошенничества
В России набирает обороты новая схема телефонного мошенничества: злоумышленники представляются полицейскими и пугают жертву уголовным делом, вымогая... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T10:56
2021-01-22T10:56
2021-01-22T14:02
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
общество
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В России набирает обороты новая схема телефонного мошенничества: злоумышленники представляются полицейскими и пугают жертву уголовным делом, вымогая персональные данные для хищения денег с ее банковских счетов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Мошенники пытаются получить информацию о платежных картах, а также сведения о совершенных операциях. Эту схему ведомство выявило вместе с Центральным банком, который обманщики также используют для введения в заблуждение банковских клиентов — уголовное дело против жертвы якобы возбуждено по обращению регулятора.Ведомство разъяснило, что при возбуждении уголовного дела на почтовый адрес по месту его проживания направляется повестка о вызове в отдел полиции к следователю или дознавателю. Проверить, служит ли человек с названной во время разговора фамилией в полиции, можно, позвонив в дежурную часть указанного подразделения.Также регулятор напоминает, что никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать по телефону незнакомым людям персональные данные или данные платежной карты, под каким бы предлогом их ни пытались узнать и кем бы ни представлялся собеседник.
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ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), общество
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости.
В России набирает обороты новая схема телефонного мошенничества: злоумышленники представляются полицейскими и пугают жертву уголовным делом, вымогая персональные данные для хищения денег с ее банковских счетов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк
.
Мошенники пытаются получить информацию о платежных картах, а также сведения о совершенных операциях.
Эту схему ведомство выявило вместе с Центральным банком
, который обманщики также используют для введения в заблуждение банковских клиентов — уголовное дело против жертвы якобы возбуждено по обращению регулятора.
"Банк России обращает внимание, что не подает заявления в правоохранительные органы в отношении операций без согласия клиентов кредитных организаций. Если во время телефонного разговора незнакомый человек ссылается на инициированный Банком России уголовный процесс — это злоумышленник", — предупредил ЦБ.
Ведомство разъяснило, что при возбуждении уголовного дела на почтовый адрес по месту его проживания направляется повестка о вызове в отдел полиции к следователю или дознавателю.
Проверить, служит ли человек с названной во время разговора фамилией в полиции, можно, позвонив в дежурную часть указанного подразделения.
Также регулятор напоминает, что никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать по телефону незнакомым людям персональные данные или данные платежной карты, под каким бы предлогом их ни пытались узнать и кем бы ни представлялся собеседник.