https://ria.ru/20210122/moshennichestvo-1594120073.html

МВД и Центробанк предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

МВД и Центробанк предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

В России набирает обороты новая схема телефонного мошенничества: злоумышленники представляются полицейскими и пугают жертву уголовным делом, вымогая... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T10:56

2021-01-22T10:56

2021-01-22T14:02

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592533480_0:244:2921:1887_1920x0_80_0_0_6a10dc2bd902ace41f6eb8639530483a.jpg

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В России набирает обороты новая схема телефонного мошенничества: злоумышленники представляются полицейскими и пугают жертву уголовным делом, вымогая персональные данные для хищения денег с ее банковских счетов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Мошенники пытаются получить информацию о платежных картах, а также сведения о совершенных операциях. Эту схему ведомство выявило вместе с Центральным банком, который обманщики также используют для введения в заблуждение банковских клиентов — уголовное дело против жертвы якобы возбуждено по обращению регулятора.Ведомство разъяснило, что при возбуждении уголовного дела на почтовый адрес по месту его проживания направляется повестка о вызове в отдел полиции к следователю или дознавателю. Проверить, служит ли человек с названной во время разговора фамилией в полиции, можно, позвонив в дежурную часть указанного подразделения.Также регулятор напоминает, что никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать по телефону незнакомым людям персональные данные или данные платежной карты, под каким бы предлогом их ни пытались узнать и кем бы ни представлялся собеседник.

https://radiosputnik.ria.ru/20210113/moshenniki-1592891481.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), общество