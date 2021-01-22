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Захарова прокомментировала ситуацию со статусом русского языка в Молдавии
Захарова прокомментировала ситуацию со статусом русского языка в Молдавии
Россия рассчитывает, что у руководства Молдавии, где русский язык был лишен особого статуса, хватит "здравого смысла" не провоцировать обострение... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T18:58
2021-01-22T18:58
майя санду
мария захарова
игорь додон
молдавия
ссср
в мире
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Россия рассчитывает, что у руководства Молдавии, где русский язык был лишен особого статуса, хватит "здравого смысла" не провоцировать обострение внутриполитической напряженности на языковой почве, заявила в пятницу официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР, гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. Парламент Молдавии в декабре 2020 года принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. Конституционный суд в четверг признал, что новый закон не соответствует конституции."Вопрос о статусе русского языка имеет большое значение для сохранения социальной стабильности и межнационального согласия в молдавском обществе, а также в контексте приднестровского урегулирования. Рассчитываем, что у руководства республики хватит здравого смысла, чтобы не провоцировать искусственное обострение внутриполитической напряженности на языковой почве", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.По ее словам, решение Конституционного суда Молдавии от 21 января, положившее конец особому статусу русского языка, вызывает "глубокое сожаление"."Вердикт Конституционного суда, перечеркивающий решение молдавского парламента, не может не разочаровывать еще и тем, что не более как в ноябре 2020 года Майя Санду обещала после победы на президентских выборах делать все, что в ее силах, чтобы сфера использования русского языка "была на уровне". Она призывала не верить "страшилкам" о том, что после ее избрания будут ущемляться права русскоязычного населения на обучение и обращение в госорганы на родном языке. Не прошло и месяца после ее инаугурации, как эти обещания оказались нарушенными", - указали в МИД РФ.Заседание Конституционного суда Молдавии по вопросу статуса русского языка в четверг проходило на фоне митинга представителей партии Democratia acasa ("Демократия дома" – ред.). Участники акции протеста выкрикивали оскорбления в адрес русскоязычных граждан и отмечали, что на русском языке "надо говорить в Сибири", а не в Молдавии.Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что из-за решения КС по всей стране могут пройти массовые акции протеста. Партия социалистов Молдавии намерена повторно зарегистрировать в парламенте закон о функционировании языков в новой редакции.
https://radiosputnik.ria.ru/20210121/yazyk-1594074240.html
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майя санду, мария захарова, игорь додон, молдавия, ссср, в мире

Захарова прокомментировала ситуацию со статусом русского языка в Молдавии

18:58 22.01.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Россия рассчитывает, что у руководства Молдавии, где русский язык был лишен особого статуса, хватит "здравого смысла" не провоцировать обострение внутриполитической напряженности на языковой почве, заявила в пятницу официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР, гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. Парламент Молдавии в декабре 2020 года принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. Конституционный суд в четверг признал, что новый закон не соответствует конституции.
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"Вопрос о статусе русского языка имеет большое значение для сохранения социальной стабильности и межнационального согласия в молдавском обществе, а также в контексте приднестровского урегулирования. Рассчитываем, что у руководства республики хватит здравого смысла, чтобы не провоцировать искусственное обострение внутриполитической напряженности на языковой почве", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.
По ее словам, решение Конституционного суда Молдавии от 21 января, положившее конец особому статусу русского языка, вызывает "глубокое сожаление".
"Вердикт Конституционного суда, перечеркивающий решение молдавского парламента, не может не разочаровывать еще и тем, что не более как в ноябре 2020 года Майя Санду обещала после победы на президентских выборах делать все, что в ее силах, чтобы сфера использования русского языка "была на уровне". Она призывала не верить "страшилкам" о том, что после ее избрания будут ущемляться права русскоязычного населения на обучение и обращение в госорганы на родном языке. Не прошло и месяца после ее инаугурации, как эти обещания оказались нарушенными", - указали в МИД РФ.
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Заседание Конституционного суда Молдавии по вопросу статуса русского языка в четверг проходило на фоне митинга представителей партии Democratia acasa ("Демократия дома" – ред.). Участники акции протеста выкрикивали оскорбления в адрес русскоязычных граждан и отмечали, что на русском языке "надо говорить в Сибири", а не в Молдавии.
Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что из-за решения КС по всей стране могут пройти массовые акции протеста. Партия социалистов Молдавии намерена повторно зарегистрировать в парламенте закон о функционировании языков в новой редакции.
 
Майя СандуМария ЗахароваИгорь ДодонМолдавияСССРВ мире
 
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