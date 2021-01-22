https://ria.ru/20210122/moldaviya-1594148972.html

Минюст Молдавии обратится к ООН и СЕ по статусу русского языка в стране

Минюст Молдавии обратится к ООН и СЕ по статусу русского языка в стране

Исполняющий обязанности министра юстиции Молдавии Фадей Нагачевский заявил на брифинге в пятницу, что обратится к ООН, Совету Европы, партнерам по развитию и... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T13:34

2021-01-22T13:34

2021-01-22T13:34

венецианская комиссия

совет европы

молдавия

оон

ссср

в мире

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КИШИНЕВ, 22 янв – РИА Новости. Исполняющий обязанности министра юстиции Молдавии Фадей Нагачевский заявил на брифинге в пятницу, что обратится к ООН, Совету Европы, партнерам по развитию и дипломатическим миссиям, чтобы проинформировать о возможной дестабилизации в республике из-за лишения русского языка особого статуса.Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР, гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. Парламент Молдавии в декабре принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. Конституционный суд в четверг признал, что новый закон не соответствует конституции."В качестве министра я обращусь к нашим партнерам по развитию, дипломатическим миссиям, чтобы выразить протест министерства юстиции в связи с рисками по дестабилизации ситуации в Молдавии. Мы обратимся в ООН, в институты Совета Европы, также серьезно анализируем обращение в Венецианскую комиссию, чтобы они дали оценку событиям", - заявил Нагачевский.По словам и.о. министра, минюст Молдавии намерен предпринять все возможные политические и юридические действия, чтобы избежать ухудшения ситуации в Молдавии. Нагачевский подчеркнул, что закон о функционировании языков - это гарантия стабильности и продолжения межэтнического общения на территории страны.

https://ria.ru/20210122/moldaviya-1594127516.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210121/sandu-1594065792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венецианская комиссия, совет европы, молдавия, оон, ссср, в мире