https://ria.ru/20210122/mks-1594126644.html

Руководитель полетом МКС оценил снижение давления на станции из-за утечки

Руководитель полетом МКС оценил снижение давления на станции из-за утечки

Скорость утечки воздуха из российского модуля Международной космической станции составляет 0,3-0,4 миллиметра ртутного столба в сутки, ей далеко до аварийных... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T11:32

2021-01-22T11:32

2021-01-22T11:40

наука

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Скорость утечки воздуха из российского модуля Международной космической станции составляет 0,3-0,4 миллиметра ртутного столба в сутки, ей далеко до аварийных значений, заявил руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев."Наше давление (на станции - ред.) - 750 миллиметров ртутного столба, а так мы в сутки вследствие вот этой якобы негерметичности теряем 0,3-0,4 миллиметра ртутного столба в сутки", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24"."У нас есть такое понятие - "аварийная разгерметизация". Так вот, минимальная аварийная разгерметизация начинается с цифры 0,5-0,8-1 миллиметр падения за минуту", - добавил Соловьёв.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной 4,5 сантиметра. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем), а затем заплаткой - гибким диском из резины и алюминиевой фольги. Однако это не помогло до конца устранить утечку воздуха. В "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго.По словам заместителя руководителя полетом российского сегмента МКС Юрия Гидзенко, в феврале на грузовом корабле "Прогресс МС-16" на станцию будет доставлен специальный ремонтный комплект для окончательной герметизации промежуточной камеры. В декабре исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев сообщил РИА Новости, что экипаж МКС занимается поиском еще одного места утечки воздуха в промежуточной камере. Он также сообщил, что версия усталости металла исключена специалистами, а версию образования трещины из-за жесткой стыковки он считает маловероятной.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

https://ria.ru/20210121/yavleniya-1594036930.html

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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука