https://ria.ru/20210122/mironov-1594169813.html

Миронов призвал родителей не допустить участия детей в акции 23 января

Миронов призвал родителей не допустить участия детей в акции 23 января

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов призвал родителей поговорить с детьми, чтобы не допустить их участия в несанкционированной акции 23 января, сообщает... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T15:18

2021-01-22T15:18

2021-01-22T15:18

александр горовой

лига безопасного интернета

сергей миронов

алексей навальный

общество

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов призвал родителей поговорить с детьми, чтобы не допустить их участия в несанкционированной акции 23 января, сообщает в пятницу пресс-служба партии."Обращаюсь к родителям студентов и старших школьников. Над нашими детьми нависла опасность. Эта опасность – авантюризм, человеческая непорядочность, да прямо говоря – подлость политиканов, призывающих выйти на несанкционированные митинги. Этого нельзя допустить", - заявил Миронов, комментируя появившиеся в соцсетях призывы, адресованные школьникам и студентам, прийти на митинг в поддержку Алексея Навального.Он призвал родителей поговорить с детьми. "Объясните им – аргументировано и уважительно, – что их в качестве пешек втягивают в свои мошеннические игры политические провокаторы", - сказал политик.Миронов пояснил, что призывы через социальные сети "накрывают самых юных". "Тех, кто сегодня очень зависим от сети. Детей буквально выталкивают на улицу, превращая протест в моду. Политиканы цинично пользуются наивностью подростков, их стремлением к переменам", – считает политик.Ранее Роскомнадзор сообщил, что решил привлечь соцсети к ответственности за распространение информации с призывами к подросткам участвовать в несанкционированных акциях, пригласил представителей компаний на составление протоколов об административных правонарушениях. Им грозят штрафы в размере от 800 тысяч рублей до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до 10% годовой выручки.Прокуратура Москвы вынесла руководству пяти интернет-сервисов предостережения о недопустимости нарушения закона в связи с размещенными призывами об участии в акции 23 января. Кроме того, прокуратура Москвы предупредила 28 человек о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях на Пушкинской площади.Накануне глава Лиги безопасного интернета, член ОП Екатерина Мизулина сообщила РИА Новости, что Лига безопасного интернета призвала правоохранительные органы провести расследование в связи с призывом детей к участию в несанкционированных акциях. Она уточнила, что обнаружено уже более 65 тысяч таких роликов и публикаций в сети, большинство из которых - в TikTok.Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой заявил, что полиция готовится к охране порядка на несанкционированных акциях 23 января и будет привлекать к ответственности за призывы к участию в них.

https://ria.ru/20210122/sotsseti-1594159440.html

https://ria.ru/20210122/onf-1594147530.html

https://ria.ru/20210122/gosduma-1594137192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр горовой, лига безопасного интернета, сергей миронов, алексей навальный, общество