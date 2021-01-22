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Миронов призвал родителей не допустить участия детей в акции 23 января
Миронов призвал родителей не допустить участия детей в акции 23 января
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов призвал родителей поговорить с детьми, чтобы не допустить их участия в несанкционированной акции 23 января, сообщает... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T15:18
2021-01-22T15:18
александр горовой
лига безопасного интернета
сергей миронов
алексей навальный
общество
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов призвал родителей поговорить с детьми, чтобы не допустить их участия в несанкционированной акции 23 января, сообщает в пятницу пресс-служба партии."Обращаюсь к родителям студентов и старших школьников. Над нашими детьми нависла опасность. Эта опасность – авантюризм, человеческая непорядочность, да прямо говоря – подлость политиканов, призывающих выйти на несанкционированные митинги. Этого нельзя допустить", - заявил Миронов, комментируя появившиеся в соцсетях призывы, адресованные школьникам и студентам, прийти на митинг в поддержку Алексея Навального.Он призвал родителей поговорить с детьми. "Объясните им – аргументировано и уважительно, – что их в качестве пешек втягивают в свои мошеннические игры политические провокаторы", - сказал политик.Миронов пояснил, что призывы через социальные сети "накрывают самых юных". "Тех, кто сегодня очень зависим от сети. Детей буквально выталкивают на улицу, превращая протест в моду. Политиканы цинично пользуются наивностью подростков, их стремлением к переменам", – считает политик.Ранее Роскомнадзор сообщил, что решил привлечь соцсети к ответственности за распространение информации с призывами к подросткам участвовать в несанкционированных акциях, пригласил представителей компаний на составление протоколов об административных правонарушениях. Им грозят штрафы в размере от 800 тысяч рублей до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до 10% годовой выручки.Прокуратура Москвы вынесла руководству пяти интернет-сервисов предостережения о недопустимости нарушения закона в связи с размещенными призывами об участии в акции 23 января. Кроме того, прокуратура Москвы предупредила 28 человек о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях на Пушкинской площади.Накануне глава Лиги безопасного интернета, член ОП Екатерина Мизулина сообщила РИА Новости, что Лига безопасного интернета призвала правоохранительные органы провести расследование в связи с призывом детей к участию в несанкционированных акциях. Она уточнила, что обнаружено уже более 65 тысяч таких роликов и публикаций в сети, большинство из которых - в TikTok.Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой заявил, что полиция готовится к охране порядка на несанкционированных акциях 23 января и будет привлекать к ответственности за призывы к участию в них.
https://ria.ru/20210122/sotsseti-1594159440.html
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александр горовой, лига безопасного интернета, сергей миронов, алексей навальный, общество

Миронов призвал родителей не допустить участия детей в акции 23 января

15:18 22.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Сергей Миронов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Госдуме РФ Сергей Миронов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов призвал родителей поговорить с детьми, чтобы не допустить их участия в несанкционированной акции 23 января, сообщает в пятницу пресс-служба партии.
"Обращаюсь к родителям студентов и старших школьников. Над нашими детьми нависла опасность. Эта опасность – авантюризм, человеческая непорядочность, да прямо говоря – подлость политиканов, призывающих выйти на несанкционированные митинги. Этого нельзя допустить", - заявил Миронов, комментируя появившиеся в соцсетях призывы, адресованные школьникам и студентам, прийти на митинг в поддержку Алексея Навального.
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Соцсети удаляют призывы к детям участвовать в незаконных акциях
Он призвал родителей поговорить с детьми. "Объясните им – аргументировано и уважительно, – что их в качестве пешек втягивают в свои мошеннические игры политические провокаторы", - сказал политик.
Миронов пояснил, что призывы через социальные сети "накрывают самых юных". "Тех, кто сегодня очень зависим от сети. Детей буквально выталкивают на улицу, превращая протест в моду. Политиканы цинично пользуются наивностью подростков, их стремлением к переменам", – считает политик.
Ранее Роскомнадзор сообщил, что решил привлечь соцсети к ответственности за распространение информации с призывами к подросткам участвовать в несанкционированных акциях, пригласил представителей компаний на составление протоколов об административных правонарушениях. Им грозят штрафы в размере от 800 тысяч рублей до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до 10% годовой выручки.
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Прокуратура Москвы вынесла руководству пяти интернет-сервисов предостережения о недопустимости нарушения закона в связи с размещенными призывами об участии в акции 23 января. Кроме того, прокуратура Москвы предупредила 28 человек о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях на Пушкинской площади.
Накануне глава Лиги безопасного интернета, член ОП Екатерина Мизулина сообщила РИА Новости, что Лига безопасного интернета призвала правоохранительные органы провести расследование в связи с призывом детей к участию в несанкционированных акциях. Она уточнила, что обнаружено уже более 65 тысяч таких роликов и публикаций в сети, большинство из которых - в TikTok.
Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой заявил, что полиция готовится к охране порядка на несанкционированных акциях 23 января и будет привлекать к ответственности за призывы к участию в них.
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