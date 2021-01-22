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В Ингушетии женщина умерла после липосакции в частной клинике
В Ингушетии женщина умерла после липосакции в частной клинике
Следователи в Ингушетии по материалам прокуратуры возбудили уголовное дело по факту смерти местной жительницы после проведения процедуры липосакции в частной... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T19:12
2021-01-22T19:12
республика ингушетия
назрань
происшествия
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НАЛЬЧИК, 22 янв – РИА Новости. Следователи в Ингушетии по материалам прокуратуры возбудили уголовное дело по факту смерти местной жительницы после проведения процедуры липосакции в частной клинике, сообщает региональное надзорное ведомство."Как установлено, 5 января 2021 года в частной клинике ООО "Вип-Клиник Амина" в Назрани 49-летней местной жительнице была проведена пластическая медицинская процедура - "липосакция" стоимостью 160 тысяч рублей. После этого пациентке стало плохо и в крайне тяжелом состоянии ее повезли в больницу, но по дороге женщина скончалась", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры, медицинская процедура была проведена в отсутствие необходимых условий, реанимационного отделения и специалистов, способных оказать неотложную медицинскую помощь.Кроме того, прокуратура установила, что клиника оказала женщине медицинские услуги без соответствующей лицензии и без получения информированного добровольного согласия пациента на медицинское вмешательство.По материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека" УК РФ. Ее санкция предусматривает до шести лет лишения свободы."Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора республики", - уточняет ведомство.
https://radiosputnik.ria.ru/20200716/1574437845.html
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республика ингушетия, назрань, происшествия

В Ингушетии женщина умерла после липосакции в частной клинике

19:12 22.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НАЛЬЧИК, 22 янв – РИА Новости. Следователи в Ингушетии по материалам прокуратуры возбудили уголовное дело по факту смерти местной жительницы после проведения процедуры липосакции в частной клинике, сообщает региональное надзорное ведомство.
"Как установлено, 5 января 2021 года в частной клинике ООО "Вип-Клиник Амина" в Назрани 49-летней местной жительнице была проведена пластическая медицинская процедура - "липосакция" стоимостью 160 тысяч рублей. После этого пациентке стало плохо и в крайне тяжелом состоянии ее повезли в больницу, но по дороге женщина скончалась", - говорится в сообщении.
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По данным прокуратуры, медицинская процедура была проведена в отсутствие необходимых условий, реанимационного отделения и специалистов, способных оказать неотложную медицинскую помощь.
Кроме того, прокуратура установила, что клиника оказала женщине медицинские услуги без соответствующей лицензии и без получения информированного добровольного согласия пациента на медицинское вмешательство.
По материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека" УК РФ. Ее санкция предусматривает до шести лет лишения свободы.
"Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора республики", - уточняет ведомство.
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