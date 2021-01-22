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В России начали продавать иммунодепрессант "Азатиоприн"
В России начали продавать иммунодепрессант "Азатиоприн"
Первая партия иммунодепрессанта "Азатиоприна" из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), появилась в продаже в России после... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T10:01
2021-01-22T10:01
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости Первая партия иммунодепрессанта "Азатиоприна" из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), появилась в продаже в России после возобновления его производства компанией "Алвилс", сообщает "РТ-Капитал" (дочерняя компания "Ростеха")."Стартовали продажи иммунодепрессанта "Азатиоприна". ... В период с декабря 2020 года по январь 2021 года ООО "Алвилс" выпустило почти полмиллиона упаковок лекарства. Произведенного объема препарата хватит на 4,5-5 лет", - говорится в сообщении компании.Ранее "Азатиоприн" производился на предприятии "Мосхимфармпрепараты им. Н.А. Семашко", компания с 2017 года проходит процедуру банкротства, а в 2018 году была фактически передана под управление "Ростеха". Корпорация в лице "РТ-Капитал" на протяжении 2020 года сопровождала процедуру банкротства предприятия."Алвилс" в марте 2020 года обратился в Минздрав РФ, чтобы зарегистрироваться в качестве нового производителя препарата. Компания в своем сообщении подчеркивает, что восстановление производства иммунодепрессанта в России стало результатом совместной работы "Алвилс" и "Ростеха"."Принципиально было сохранить производство препаратов из списка ЖНВЛП, ранее производившихся на предприятии. Наиболее острая ситуация сложилась вокруг "Азатиоприна". ... Для возобновления производства в максимально сжатые сроки было приято решение о передаче разрешения на выпуск препарата", - сказал гендиректор "РТ-Капитал" Кирилл Федоров, слова которого приводит компания.Производитель в настоящий момент обрабатывает поступившие заявки и отгружает препарат по уже существующим заказам, "препарат заказали практически все ведущие региональные и национальные дистрибьюторы", приводятся в сообщении слова гендиректора "Алвилс" Виталия Алейникова.
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россия, ростех, москва, общество
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости
Первая партия иммунодепрессанта "Азатиоприна" из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), появилась в продаже в России после возобновления его производства компанией "Алвилс", сообщает "РТ-Капитал" (дочерняя компания "Ростеха").
"Стартовали продажи иммунодепрессанта "Азатиоприна". ... В период с декабря 2020 года по январь 2021 года ООО "Алвилс" выпустило почти полмиллиона упаковок лекарства. Произведенного объема препарата хватит на 4,5-5 лет", - говорится в сообщении компании.
Ранее "Азатиоприн" производился на предприятии "Мосхимфармпрепараты им. Н.А. Семашко", компания с 2017 года проходит процедуру банкротства, а в 2018 году была фактически передана под управление "Ростеха
". Корпорация в лице "РТ-Капитал" на протяжении 2020 года сопровождала процедуру банкротства предприятия.
"Алвилс" в марте 2020 года обратился в Минздрав РФ, чтобы зарегистрироваться в качестве нового производителя препарата. Компания в своем сообщении подчеркивает, что восстановление производства иммунодепрессанта в России стало результатом совместной работы "Алвилс" и "Ростеха".
"Принципиально было сохранить производство препаратов из списка ЖНВЛП, ранее производившихся на предприятии. Наиболее острая ситуация сложилась вокруг "Азатиоприна". ... Для возобновления производства в максимально сжатые сроки было приято решение о передаче разрешения на выпуск препарата", - сказал гендиректор "РТ-Капитал" Кирилл Федоров, слова которого приводит компания.
Производитель в настоящий момент обрабатывает поступившие заявки и отгружает препарат по уже существующим заказам, "препарат заказали практически все ведущие региональные и национальные дистрибьюторы", приводятся в сообщении слова гендиректора "Алвилс" Виталия Алейникова.