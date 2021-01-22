https://ria.ru/20210122/kurs-1594143117.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос более чем на рубль
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос более чем на рубль
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 1,44 рубля - до 90,4087 рубля, курс доллара - на 99,21 копейки, до... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T13:00
2021-01-22T13:00
2021-01-22T13:00
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динамика курсов валют
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 1,44 рубля - до 90,4087 рубля, курс доллара - на 99,21 копейки, до 74,3615 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 1,19 рубля, составив 81,5827 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика