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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210122/kurs-1594143117.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос более чем на рубль
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос более чем на рубль
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 1,44 рубля - до 90,4087 рубля, курс доллара - на 99,21 копейки, до... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T13:00
2021-01-22T13:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 1,44 рубля - до 90,4087 рубля, курс доллара - на 99,21 копейки, до 74,3615 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 1,19 рубля, составив 81,5827 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос более чем на рубль

13:00 22.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 1,44 рубля - до 90,4087 рубля, курс доллара - на 99,21 копейки, до 74,3615 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 1,19 рубля, составив 81,5827 рубля.
Рубли, евро и доллары. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
Вчера, 08:00
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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