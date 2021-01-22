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Розничный кредитный портфель Газпромбанка за год вырос на 17%
Розничный кредитный портфель Газпромбанка за год вырос на 17%
Розничный кредитный портфель Газпромбанка за год вырос на 17% — до 663 миллиарда рублей, основную динамику роста показал портфель потребительских кредитов,... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T18:03
2021-01-22T18:03
газпромбанк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Розничный кредитный портфель Газпромбанка за год вырос на 17% — до 663 миллиарда рублей, основную динамику роста показал портфель потребительских кредитов, сообщает банк.При этом объем выдачи потребительских кредитов увеличился на 37% по сравнению с 2019 годом и составил 205 миллиардов рублей. В среднем банк выдавал 17,1 миллиарда потребительских займов ежемесячно, что на 4,6 миллиарда рублей больше, чем в 2019 году.Рост портфеля в банке связывают с новыми продуктами, цифровизацией и активным развитием карточного бизнеса: по данным банка, остатки средств на картах увеличились на 34,2% по сравнению с годом ранее, а общий объем покупок — в три раза. Кроме того, к концу 2020 года более чем в 9 раз расширилась география доставки банковских продуктов на дом по сравнению с концом 2019 года — с 14 до 130 городов России.Также выросла клиентская база премиального сегмента, отмечается в релизе. Рост составил 107%, на текущий момент она насчитывает более 60 тысяч человек. Совокупные пассивы премиального бизнеса увеличились на 88%, а комиссионные доходы выросли в два раза.По словам первого вице-президента, члена правления банка Алексея Поповича, цифровизация и активный перевод услуг в дистанционные каналы позволили встретить пандемию "в полной готовности", а также запустить несколько таких проектов, как инвестиционное приложение для клиентов и собственный мобильный оператор "ГПБ Мобайл".Газпромбанк — один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 октября прошлого года занимал третье место в банковской системе РФ с активами в 7,545 триллиона рублей.
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газпромбанк, новости компаний - экономика

Розничный кредитный портфель Газпромбанка за год вырос на 17%

18:03 22.01.2021
 
© Фото : пресс-служба ГазпромбанкаГазпромбанк подписал соглашения о стратегическом партнерстве с общероссийской организацией по развитию казачества "Союз казаков-воинов России и зарубежья" и АНО "Гандбольный клуб "Донские казаки – ЮФУ"
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© Фото : пресс-служба Газпромбанка
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Розничный кредитный портфель Газпромбанка за год вырос на 17% — до 663 миллиарда рублей, основную динамику роста показал портфель потребительских кредитов, сообщает банк.
"Розничный кредитный портфель банка вырос на 17 % и составил 663 миллиарда рублей. Портфель потребительских кредитов увеличился на 46% до 259 миллиардов рублей, а ипотечный портфель вырос на 4% до 396 миллиардов рублей (с учетом секьюритизированного портфеля)", - говорится в сообщении.
При этом объем выдачи потребительских кредитов увеличился на 37% по сравнению с 2019 годом и составил 205 миллиардов рублей. В среднем банк выдавал 17,1 миллиарда потребительских займов ежемесячно, что на 4,6 миллиарда рублей больше, чем в 2019 году.
Рост портфеля в банке связывают с новыми продуктами, цифровизацией и активным развитием карточного бизнеса: по данным банка, остатки средств на картах увеличились на 34,2% по сравнению с годом ранее, а общий объем покупок — в три раза. Кроме того, к концу 2020 года более чем в 9 раз расширилась география доставки банковских продуктов на дом по сравнению с концом 2019 года — с 14 до 130 городов России.
Также выросла клиентская база премиального сегмента, отмечается в релизе. Рост составил 107%, на текущий момент она насчитывает более 60 тысяч человек. Совокупные пассивы премиального бизнеса увеличились на 88%, а комиссионные доходы выросли в два раза.
По словам первого вице-президента, члена правления банка Алексея Поповича, цифровизация и активный перевод услуг в дистанционные каналы позволили встретить пандемию "в полной готовности", а также запустить несколько таких проектов, как инвестиционное приложение для клиентов и собственный мобильный оператор "ГПБ Мобайл".
"Рассчитываем, что этот год станет ещё более успешным, и намерены продолжать активное развитие розницы как одного из ключевых направлений бизнеса Газпромбанка", — сказал Попович.
Газпромбанк — один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 октября прошлого года занимал третье место в банковской системе РФ с активами в 7,545 триллиона рублей.
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