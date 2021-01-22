https://ria.ru/20210122/kreditportfel-1594203003.html

Розничный кредитный портфель Газпромбанка за год вырос на 17%

Розничный кредитный портфель Газпромбанка за год вырос на 17%

Розничный кредитный портфель Газпромбанка за год вырос на 17% — до 663 миллиарда рублей, основную динамику роста показал портфель потребительских кредитов,... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T18:03

2021-01-22T18:03

2021-01-22T18:03

газпромбанк

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579085335_0:96:900:602_1920x0_80_0_0_155ef46cbaadc2b3bd7c78abfecec1fe.jpg

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Розничный кредитный портфель Газпромбанка за год вырос на 17% — до 663 миллиарда рублей, основную динамику роста показал портфель потребительских кредитов, сообщает банк.При этом объем выдачи потребительских кредитов увеличился на 37% по сравнению с 2019 годом и составил 205 миллиардов рублей. В среднем банк выдавал 17,1 миллиарда потребительских займов ежемесячно, что на 4,6 миллиарда рублей больше, чем в 2019 году.Рост портфеля в банке связывают с новыми продуктами, цифровизацией и активным развитием карточного бизнеса: по данным банка, остатки средств на картах увеличились на 34,2% по сравнению с годом ранее, а общий объем покупок — в три раза. Кроме того, к концу 2020 года более чем в 9 раз расширилась география доставки банковских продуктов на дом по сравнению с концом 2019 года — с 14 до 130 городов России.Также выросла клиентская база премиального сегмента, отмечается в релизе. Рост составил 107%, на текущий момент она насчитывает более 60 тысяч человек. Совокупные пассивы премиального бизнеса увеличились на 88%, а комиссионные доходы выросли в два раза.По словам первого вице-президента, члена правления банка Алексея Поповича, цифровизация и активный перевод услуг в дистанционные каналы позволили встретить пандемию "в полной готовности", а также запустить несколько таких проектов, как инвестиционное приложение для клиентов и собственный мобильный оператор "ГПБ Мобайл".Газпромбанк — один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 октября прошлого года занимал третье место в банковской системе РФ с активами в 7,545 триллиона рублей.

https://realty.ria.ru/20201119/ipoteka-1585301926.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газпромбанк, новости компаний - экономика