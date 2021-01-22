Джонсон назвал британский штамм коронавируса более смертоносным
20:10 22.01.2021 (обновлено: 20:42 22.01.2021)
© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa FowlesПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон записывает видеообращение после выписки из госпиталя
© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa Fowles
ЛОНДОН, 22 янв — РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон назвал "британский" штамм коронавируса более смертоносным по сравнению с обычным SARS-CoV-2.
Как следует из представленных на брифинге данных, при заражении его стандартным вариантом из тысячи инфицированных умирают примерно 10 человек, в случае с новой мутацией — 13-14. Великобритания сейчас находится на первом месте в мире по показателю суточной смертности от COVID-19.
При этом Джонсон заверил, что используемые в Великобритании вакцины Pfizer и AstraZeneca эффективны против нового штамма.
О новом варианте коронавируса — VUI-202012/01 — 14 декабря сообщил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок. Предположительно, он способен передаваться от человека к человеку на 50-70% быстрее обычного варианта SARS-CoV-2.
Ученые отмечали, что новая мутация в большей степени влияет на детей и активнее переносится ими. По словам британских медиков, сейчас этот вариант вируса стал "основным" среди населения.
По данным ВОЗ, "британский" вариант коронавируса обнаружили уже в 60 странах. Многие государства приостановили транспортное сообщение с королевством. Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля включительно.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.