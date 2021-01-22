https://ria.ru/20210122/koronavirus-1594222031.html

Джонсон назвал британский штамм коронавируса более смертоносным

Джонсон назвал британский штамм коронавируса более смертоносным

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон назвал "британский" штамм коронавируса более смертоносным по сравнению с обычным SARS-CoV-2. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T20:10

2021-01-22T20:10

2021-01-22T20:42

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новый штамм коронавируса в британии

коронавирус covid-19

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ЛОНДОН, 22 янв — РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон назвал "британский" штамм коронавируса более смертоносным по сравнению с обычным SARS-CoV-2.Как следует из представленных на брифинге данных, при заражении его стандартным вариантом из тысячи инфицированных умирают примерно 10 человек, в случае с новой мутацией — 13-14. Великобритания сейчас находится на первом месте в мире по показателю суточной смертности от COVID-19.При этом Джонсон заверил, что используемые в Великобритании вакцины Pfizer и AstraZeneca эффективны против нового штамма.О новом варианте коронавируса — VUI-202012/01 — 14 декабря сообщил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок. Предположительно, он способен передаваться от человека к человеку на 50-70% быстрее обычного варианта SARS-CoV-2.Ученые отмечали, что новая мутация в большей степени влияет на детей и активнее переносится ими. По словам британских медиков, сейчас этот вариант вируса стал "основным" среди населения.По данным ВОЗ, "британский" вариант коронавируса обнаружили уже в 60 странах. Многие государства приостановили транспортное сообщение с королевством. Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля включительно.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210122/shtamm-1594208993.html

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здоровье - общество, astrazeneca , великобритания, европа, в мире, новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, борис джонсон