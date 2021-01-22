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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210122/koronavirus-1594208155.html
В Москве опасаются роста заболеваемости COVID-19 после акции 23 января
В Москве опасаются роста заболеваемости COVID-19 после акции 23 января
Подъем заболеваемости коронавирусом может начаться в Москве через 10-12 дней после несанкционированной акции в субботу, заявила глава управления столичного... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T18:39
2021-01-22T18:44
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Подъем заболеваемости коронавирусом может начаться в Москве через 10-12 дней после несанкционированной акции в субботу, заявила глава управления столичного Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева."Именно вот это массовое мероприятие может привести к тому, что через 10-12 дней мы увидим резкий подъем заболеваемости в городе, который опять будет вынуждать нас вводить те ограничительные мероприятия , от которых мы только ушли. Поэтому на сегодняшний момент мы пытаемся, чтобы нас услышали сегодня", - сказала Андреева в эфире канала "Россия 24".Она отметила, что стабилизация с COVID-19, которая отмечается в городе, это работа огромного количества людей."Нельзя одним призывом все это перечеркнуть", - сказала Андреева.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210122/ogranicheniya-1594196671.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

В Москве опасаются роста заболеваемости COVID-19 после акции 23 января

18:39 22.01.2021 (обновлено: 18:44 22.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений БиятовАвтомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке
Автомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Подъем заболеваемости коронавирусом может начаться в Москве через 10-12 дней после несанкционированной акции в субботу, заявила глава управления столичного Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.
"Именно вот это массовое мероприятие может привести к тому, что через 10-12 дней мы увидим резкий подъем заболеваемости в городе, который опять будет вынуждать нас вводить те ограничительные мероприятия , от которых мы только ушли. Поэтому на сегодняшний момент мы пытаемся, чтобы нас услышали сегодня", - сказала Андреева в эфире канала "Россия 24".
Она отметила, что стабилизация с COVID-19, которая отмечается в городе, это работа огромного количества людей.
"Нельзя одним призывом все это перечеркнуть", - сказала Андреева.
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МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
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Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
 
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