В Москве опасаются роста заболеваемости COVID-19 после акции 23 января
18:39 22.01.2021 (обновлено: 18:44 22.01.2021)
© РИА Новости / Евгений БиятовАвтомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Подъем заболеваемости коронавирусом может начаться в Москве через 10-12 дней после несанкционированной акции в субботу, заявила глава управления столичного Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.
"Именно вот это массовое мероприятие может привести к тому, что через 10-12 дней мы увидим резкий подъем заболеваемости в городе, который опять будет вынуждать нас вводить те ограничительные мероприятия , от которых мы только ушли. Поэтому на сегодняшний момент мы пытаемся, чтобы нас услышали сегодня", - сказала Андреева в эфире канала "Россия 24".
Она отметила, что стабилизация с COVID-19, которая отмечается в городе, это работа огромного количества людей.
"Нельзя одним призывом все это перечеркнуть", - сказала Андреева.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.