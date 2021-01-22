https://ria.ru/20210122/koronavirus-1594208155.html

В Москве опасаются роста заболеваемости COVID-19 после акции 23 января

В Москве опасаются роста заболеваемости COVID-19 после акции 23 января

Подъем заболеваемости коронавирусом может начаться в Москве через 10-12 дней после несанкционированной акции в субботу, заявила глава управления столичного... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T18:39

2021-01-22T18:39

2021-01-22T18:44

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Подъем заболеваемости коронавирусом может начаться в Москве через 10-12 дней после несанкционированной акции в субботу, заявила глава управления столичного Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева."Именно вот это массовое мероприятие может привести к тому, что через 10-12 дней мы увидим резкий подъем заболеваемости в городе, который опять будет вынуждать нас вводить те ограничительные мероприятия , от которых мы только ушли. Поэтому на сегодняшний момент мы пытаемся, чтобы нас услышали сегодня", - сказала Андреева в эфире канала "Россия 24".Она отметила, что стабилизация с COVID-19, которая отмечается в городе, это работа огромного количества людей."Нельзя одним призывом все это перечеркнуть", - сказала Андреева.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210122/ogranicheniya-1594196671.html

https://ria.ru/20210122/zakharova-1594208577.html

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