https://ria.ru/20210122/koronavirus-1594181936.html

Число случаев COVID-19 в США выросло на 188,9 тысячи за сутки

Число случаев COVID-19 в США выросло на 188,9 тысячи за сутки

Число случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за сутки на 188,9 тысячи, было зафиксировано 3,9 тысячи летальных исходов, сообщает университет Джонса... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T16:19

2021-01-22T16:19

2021-01-22T16:19

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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здоровье - общество

сша

в мире

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за сутки на 188,9 тысячи, было зафиксировано 3,9 тысячи летальных исходов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, в США за последние 24 часа коронавирусом заразились 188 952 человека, скончались 3955 инфицированных.Согласно информации университета Хопкинса, в общей сложности медики зарегистрировали в США 24,6 миллиона случаев заболевания COVID-19 и более 410 тысяч смертей.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире