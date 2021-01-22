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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210122/koronavirus-1594181936.html
Число случаев COVID-19 в США выросло на 188,9 тысячи за сутки
Число случаев COVID-19 в США выросло на 188,9 тысячи за сутки
Число случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за сутки на 188,9 тысячи, было зафиксировано 3,9 тысячи летальных исходов, сообщает университет Джонса... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T16:19
2021-01-22T16:19
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сша
в мире
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за сутки на 188,9 тысячи, было зафиксировано 3,9 тысячи летальных исходов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, в США за последние 24 часа коронавирусом заразились 188 952 человека, скончались 3955 инфицированных.Согласно информации университета Хопкинса, в общей сложности медики зарегистрировали в США 24,6 миллиона случаев заболевания COVID-19 и более 410 тысяч смертей.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

Число случаев COVID-19 в США выросло на 188,9 тысячи за сутки

16:19 22.01.2021
 
© REUTERS / Callaghan O'HareМедицинский персонал в госпитале для пациентов с COVID-19 United Memorial Medical Center в Хьюстоне, штат Техас, США
Медицинский персонал в госпитале для пациентов с COVID-19 United Memorial Medical Center в Хьюстоне, штат Техас, США - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© REUTERS / Callaghan O'Hare
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за сутки на 188,9 тысячи, было зафиксировано 3,9 тысячи летальных исходов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, в США за последние 24 часа коронавирусом заразились 188 952 человека, скончались 3955 инфицированных.
Согласно информации университета Хопкинса, в общей сложности медики зарегистрировали в США 24,6 миллиона случаев заболевания COVID-19 и более 410 тысяч смертей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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