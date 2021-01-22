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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210122/koronavirus-1594174309.html
В Ростовской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
В Ростовской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
Задача по вакцинации от коронавируса 60% взрослого населения Ростовской области может быть выполнена в течение трех-четырех месяцев, сообщил на брифинге министр РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T15:38
2021-01-22T15:38
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ростовская область
ростов-на-дону
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 янв – РИА Новости. Задача по вакцинации от коронавируса 60% взрослого населения Ростовской области может быть выполнена в течение трех-четырех месяцев, сообщил на брифинге министр здравоохранения региона Юрий Кобзев.Массовая вакцинация стартовала в Ростовской области 18 января. К настоящему времени в регион поступило около 13,5 тысячи доз вакцины. Первым компонентом привиты 3305 человек."Нам поставили задачу, как и при вакцинации от гриппа, привить 60% взрослого населения (области)… Думаю, что это будет осуществлено в течение трех-четырех месяцев. Это мое предположение", - сказал Кобзев. Он отметил, что многое будет зависеть от активности жителей и их информирования о том, что "вакцина – это спасение".В настоящее время, по словам министра, активнее всего кампания по вакцинации проходит в Ростове-на-Дону. "Ежедневно записывается (на вакцинацию) 200-250 человек", - уточнил он. Запись ведется через местные поликлиники, а также портал государственных услуг.По данным областного Роспотребнадзора, число случаев заболевания коронавирусом в регионе уже превысило 60 тысяч. Из них выздоровели почти 50 тысяч человек, умерли 2448 человек. По данным сайта стопкоронавирус.рф, Ростовская область находится на шестом месте в стране по общему числу больных коронавирусом и на четвертом по количеству скончавшихся.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ростовская область, ростов-на-дону, общество

В Ростовской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

15:38 22.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак" в процедурном кабинете
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 янв – РИА Новости. Задача по вакцинации от коронавируса 60% взрослого населения Ростовской области может быть выполнена в течение трех-четырех месяцев, сообщил на брифинге министр здравоохранения региона Юрий Кобзев.
Массовая вакцинация стартовала в Ростовской области 18 января. К настоящему времени в регион поступило около 13,5 тысячи доз вакцины. Первым компонентом привиты 3305 человек.
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"Нам поставили задачу, как и при вакцинации от гриппа, привить 60% взрослого населения (области)… Думаю, что это будет осуществлено в течение трех-четырех месяцев. Это мое предположение", - сказал Кобзев. Он отметил, что многое будет зависеть от активности жителей и их информирования о том, что "вакцина – это спасение".
В настоящее время, по словам министра, активнее всего кампания по вакцинации проходит в Ростове-на-Дону. "Ежедневно записывается (на вакцинацию) 200-250 человек", - уточнил он. Запись ведется через местные поликлиники, а также портал государственных услуг.
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
По данным областного Роспотребнадзора, число случаев заболевания коронавирусом в регионе уже превысило 60 тысяч. Из них выздоровели почти 50 тысяч человек, умерли 2448 человек. По данным сайта стопкоронавирус.рф, Ростовская область находится на шестом месте в стране по общему числу больных коронавирусом и на четвертом по количеству скончавшихся.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ростовская областьРостов-на-ДонуОбщество
 
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