https://ria.ru/20210122/koronavirus-1594155819.html

В Роспотребнадзоре не исключили новых подъемов заболеваемости COVID-19

В Роспотребнадзоре не исключили новых подъемов заболеваемости COVID-19

Тенденция к снижению заболеваемости COVID-19 отмечается в РФ, но небольшие подъемы еще возможны, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T14:16

2021-01-22T14:16

2021-01-22T14:18

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Тенденция к снижению заболеваемости COVID-19 отмечается в РФ, но небольшие подъемы еще возможны, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Мы наблюдаем тенденцию к снижению заболеваемости, которая наметилась с начала января, это позволяет осторожно говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом, но я думаю, что все равно мы еще будем видеть небольшие подъемы, сменяющиеся спадами, потому что еще говорить о том, что мы победили (инфекцию), очень рано", - сказала Пешничная в эфире канала "Россия 24".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210122/koronavirus-1594120948.html

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2021

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